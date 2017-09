Politik unterstützt Regio-Kompromiss : Große Mehrheit will für Eckpunkte-Papier und Altenheim-Erhalt stimmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bauermeister 1 von 1

von Bernd Amsberg

erstellt am 27.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Pinneberg | Rettung des Alten- und Pflegeheims Haus Elbmarsch, Steuernachzahlungen und Schlussstrich unter den Streit mit dem Sana-Konzern: Wieder einmal geht es heute im Kreistag um die Regio-Kliniken. Und wieder einmal ist ein Beschluss mit weitreichenden Auswirkungen zu fassen. Dass es gefasst wird, ist sicher. Das haben die Fraktionsvorsitzenden erklärt. Dennoch gibt es im Vorfeld der Sitzung Zoff. Zum einen wird gestritten, wer Schuld an den aktuellen Forderungen des Finanzamts hat. Zum anderen verlangt die SPD eine öffentliche Behandlung des Themas Kliniken. Kreispräsident Burkhard E. Tiemann will hinter verschlossenen Türen diskutieren lassen. SPD-Fraktionschef Hannes Birke hat deshalb den Landrat eingeschaltet.

Wie berichtet, hatte Landrat Oliver Stolz mit dem Sana-Konzern einen Kompromiss ausgehandelt, mit dem Streitigkeiten beider Parteien beigelegt werden sollen. Sana gehören 74,9 Prozent der einst kreiseigenen Regio-Kliniken, 25,1 Prozent dem Kreis.

Zur Finanzierung des in wirtschaftliche Schieflage geratenen Krankenhausunternehmens, hatte der Kreis 2008 das sale-and-lease-back-Modell gewählt. Ein teures Modell, das Sana unmittelbar nach dem Kauf seiner Regio-Anteile abgelöst hatte. Doch wegen der damaligen Finanzierung gibt es eine Nachforderung des Finanzamts in Höhe von knapp fünf Millionen Euro. Zudem hatte Sana gegen den Kreis Klage eingereicht. Nach Ansicht des Unternehmens hatte es am Klinikum Pinneberg erhebliche Baumängel gegeben. Vor allem an der Trinkwasseranlage. Dafür forderte Sana 5,4 Millionen Euro vom Kreis.

Der Kompromiss sieht vor, dass der Kreis die Nachforderung des Finanzamts begleicht und Sana im Gegenzug seine Klage zurückzieht und auf seine Forderungen verzichtet. Mit in diesem Kompromiss-Paket enthalten ist die Zusage der Regio-Kliniken, das von der Schließung bedrohte Elmshorner Pflegeheim zu erhalten.

Bei dem erarbeiteten Kompromiss handelt es sich um ein Eckpunkte-Papier. Wenn der Kreistag zustimmt, wird Stolz in den kommenden Wochen mit dem Sana-Konzern die Feinheiten aushandeln. Und der Kreistag wird zustimmen. Das haben CDU, SPD, Grüne und FDP angekündigt. „Beide Seiten sind sich entgegengekommen. Das ist vernünftig“, brachte es Thomas Giese, Chef der Kreistagsfraktion der Grünen, auf den Punkt.

Keine Einigkeit herrscht hingegen bei einem anderenThema: SPD-Fraktionschef Birke hatte CDU, Grüne, FDP und KWGP für die Steuernachzahlung verantwortlich gemacht: „Wären die anderen Fraktionen damals der SPD gefolgt und hätten gegen sale-and-lease-back gestimmt, wäre dem Kreis großer finanzieller Schaden erspart geblieben.“ Nur die Linkspartei hatte außer der SPD nein gesagt.

„Es ging damals um die Zukunft der Regio-Kliniken. Uns wurde gesagt, dass keine Bank dem Unternehmen einen Kredit gegeben hätte. Wir haben im guten Glauben gehandelt, das Richtige zu tun. Nachher ist man immer schlauer“, sagt Giese.

CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann gibt zu bedenken, dass der Kauf der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) aus heutiger Sicht „nicht die optimale wirtschaftliche Entscheidung“ gewesen sei, die wesentlich zu den finanziellen Problemen des Unternehmens beigetragen habe. Denn der Klinikbereich sei „relativ gesund“ gewesen. „Im Aufsichtsrat hat die SPD dem Kauf der MVZ zugestimmt“, erinnert Beukelmann. Sale-and-lease-back sei letztlich nur eine Folge der zuvor getroffenen Entscheidungen gewesen. Deshalb sei es scheinheilig von Birke, nun den anderen Fraktionen die Schuld zuzuweisen.

Das beurteilt FDP-Fraktionschef Klaus G. Bremer ähnlich. Die externen Berater hätten erläutert, dass sale-and-lease-back der richtige Weg zur Rettung der Kliniken sei. Aus heutige Sicht sei das falsch gewesen. „Es ist bedauerlich, dass wir die Berater, die uns viel Geld gekostet haben, nicht in Regress nehmen können“, sagt Bremer.

Ob interessierte Bürger heute der Entscheidung über den Sana-Kreis-Kompromiss beiwohnen können, ist indes offen. Birke hat sich an den Landrat gewandt: „Für mich ist weder rechtlich noch politisch nachvollziehbar, warum der Punkt SanaAG/Regio Kliniken GmbH/Fortführung der Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden werden soll. Die Inhalte und Fakten des Tagesordnungspunkts sind der Öffentlichkeit bereits bekannt und von Ihnen selbst per Pressemitteilung publiziert worden.“ Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, wie der ausgehandelte Kompromiss von den Fraktionen bewertet werde. Sollte es keine Mehrheit für eine öffentliche Behandlung des Themas geben, bittet Birke bittet den Landrat, von seinem Recht des Widerspruchs Gebrauch zu machen. Er habe volles Verständnis für das Anliegen Birkes, sagte Stolz. Zum jetzigen Zeitpunkt halte er aus rechtlichen Erwägungen eine nichtöffentliche Debatte aber für notwendig.