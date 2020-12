Zeugen gesucht : Großbrand verhindert: Pinnebergerin entfernt brennende Mülltonne aus Carport

Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung aus der Tonne in der Wittekstraße. Die Flammen hätten nach Polizei-Angaben auf eine angrenzende Doppelhaushälfte übergreifen können.

von René Erdbrügger

15. Dezember 2020, 15:17 Uhr

Nur durch das umsichtige und schnelle Handeln einer Pinnebergerin ist Schlimmeres verhindert worden. Die Frau zog eine brennende Mülltonne unter einem Carport heraus, so dass ein größerer Schaden verhindert wurde. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Brand am Sonnabend (12. Dezember) in der Wittekstraße in Pinneberg.

Polizei: Das Feuer hätte sich auf angrenzende Doppelhaushälfte ausdehnen können

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Anwohner gegen 15.15 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Mülltonne unter einem Carport. Laut Einschätzung der Polizei hätten sich die Flammen durchaus auf das Carport sowie auf die angrenzende Doppelhaushälfte ausdehnen und durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen werden können. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Personen waren zu keinem Zeitpunkt nicht in Gefahr, so die Polizei.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr verdächtige Personen in der Wittekstraße gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.