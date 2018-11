Region Pinneberg in Kürze : +++ Großbrand in Kiebitzreihe +++ Weihnachtsmarkt Wedel: Straßensperrung +++ Amtsumlage des Amts Rantzau steigt 2019 +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

28. November 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn/Kiebitzreihe Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn wurde gestern morgen zu einem Großbrand in Kiebitzreihe, Kreis Steinburg, gerufen. Dort war der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Gemeinsam mit Wehren aus Kiebitzreihe, Altenmoor und Horst kämpften die Elmshorner Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die vier Bewohner, die zur Zeit des Ausbruchs im Haus waren, retteten sich ins Freie. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar.

Wedel Aufgrund des Weihnachtsmarkts am kommenden Wochenende werden die B431 im Bereich des Altstadtmarktplatzes sowie die Küsterstraße von Sonnabend, 1. Dezember, 7 Uhr bis Sonntag, 2. Dezember, 21 Uhr voll gesperrt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Für den Aufbau gilt bereits ab Freitag, 30. November, 13 Uhr in der Küsterstraße, auf dem Parkplatz am Roland sowie auf den gegenüberliegenden Stellflächen vor dem Porterhouse ein absolutes Halteverbot.

Barmstedt/Ellerhoop Die Amtsumlage, die die zehn Gemeinden des Amtes Rantzau zahlen müssen, steigt 2019 an: Sie werden im kommenden Jahr etwa 70.000 Euro mehr zahlen als noch in diesem Jahr. Der Umlagesatz ist mit 18,95 Prozent zwar genauso hoch wie im Vorjahr, wie Amtsdirektor Heinz Brandt während der Sitzung des Amtsausschusses erläuterte. Die Umlage steigt aber leicht von etwa 1,8 auf 1,87 Millionen Euro.

Halstenbek Der Halstenbeker Gemeinderat hat den Haushalt für 2019 beschlossen. Laut Vorlage wird im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf 34,8 Millionen Euro und mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36,02 Millionen Euro sowie einem Jahresfehlbetrag von 1,28 Millionen Euro jongliert. Gewerbesteuer-Einnahmen werden auf 7 Millionen Euro, die Kreditaufnahme auf 2,9 Millionen Euro kalkuliert.

Hamburg Unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomaten in Hamburg-Hammerbrook zu sprengen. Angestellte eines Sicherheitsdienstes bemerkten gestern am frühen Morgen eine Tasche im Vorraum der Bankfiliale, wie die Polizei mitteilte. Darin waren den Angaben zufolge zwei Gasflaschen, die über Schläuche mit dem Geldautomaten verbunden waren. Vermutlich sei bereits Gas ausgeströmt gewesen, aber noch nicht entzündet worden. Die Polizei schloss nicht aus, dass der oder die Täter bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Ein Entschärfer vom Landeskriminalamt sicherte die Gasflaschen. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Schleswig-Holstein Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein ausgebremst. Der zugehörige Planfeststellungsbeschluss für ein 19,9 Kilometer langes Teilstück von der A7 bis Wittenborn, Kreis Segeberg, sei „rechtswidrig und nicht vollziehbar“, entschied das Gericht am Dienstag in Leipzig. Geklagt hatten die Umweltverbände BUND und Nabu. Eine zweite Klage eines Grundstücksbesitzer-Ehepaars wurde vorläufig ausgesetzt. Die Bundesrichter hegen vor allem wasser- und artenschutzrechtliche Bedenken gegen das Projekt.