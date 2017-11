Groß Offenseth-Aspern: Wehr löscht brennendes Auto

vergrößern 1 von 1 Foto: Feuerwehr Gross Offenseth-Aspern 1 von 1

von Christian Uthoff

erstellt am 08.Nov.2017 | 14:04 Uhr

Erneut ist die Freiwillige Feuerwehr Groß Offenseth-Aspern zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Wie Wehrführer Harald Hell mitteilte, sei am Montagabend ein Auto auf der Dorfstraße (Landesstraße 113) in Flammen aufgegangen. Ursache war ein technischer Defekt.

Der Fahrer hatte laut Hell während der Fahrt plötzlich eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug festgestellt. Die Wehr aus Groß Offenseth war um 18.56 Uhr alarmiert worden. Da die Brandbekämpfer gerade ihren regulären Dienstabend absolvieren wollten, sei kurzzeitig erst mit einer Übung gerechnet worden. Die 22 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell gelöscht, so Hell. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden.

Bereits am vorletzten Oktober-Wochenende war die Offensether Wehr zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Auch damals war ein technische Defekt für das Feuer verantwortlich.