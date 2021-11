Voting des Tages : Groß angelegte Booster-Impfungen in SH – haben Sie schon einen Termin?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Rund 1,35 Millionen Schleswig-Holsteiner sollen in Impfstellen, durch mobile Impfteams und bei niedergelassenen Ärzten bis Ende Februar Auffrischungen gegen Covid-19 erhalten. „Es gibt genügend Impfstoff für alle“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FD) am Mittwoch in Kiel. Ab Donnerstag (26. November) sind Termine in Impfstellen buchbar. Die ersten Impfungen bei diesen Terminen sollen ab Freitag erfolgen. Zuletzt war es am ehemaligen Elmshorner Impfzentrum zu chaotischen Szenen gekommen, weil die Kapazitäten des mobilen Impfteams dem Ansturm nicht gewachsen waren.

Daher fragen wir heute:

