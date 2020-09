Voting des Tages : Größtes Fest seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland: Besuchen Sie die Kieler Woche?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. September 2020, 18:00 Uhr

Es ist September und die Kieler Woche ist am Freitagabend mit den ersten Konzerten gestartet worden. Die Corona-Pandemie hat zu der Entscheidung geführt, das größte Sommerfest Nordeuropas zu verlegen. Offiziell dauert das Fest bis zum 13. September.

50.000 Menschen können maximal teilnehmen. Nach drei Millionen Besuchern im letzten Jahr ein drastischer Rückgang. Dennoch ist es die größte Veranstaltung, die seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland stattfindet. Deshalb wurde extra ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt.

Einfach so herumlaufen und etwas ausprobieren oder ein Konzert besuchen, geht in diesem Jahr allerdings nicht. Dazu ist eine Registrierung notwendig. Die einzelnen Areale haben strikte Besuchergrenzen. Aus diesem Grund müssen sich Interessierte per E-Mail oder Telefon anmelden und bekommen dann einen QR-Code zugeschickt.

Größtes Fest seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland: Besuchen Sie die Kieler Woche? Mache ich, den auf die Veranstaltung freue ich mich sehr. Ich würde gern, aber das Prozedere ist mir zu kompliziert. Nein, ich verzichte wegen Corona. zum Ergebnis

