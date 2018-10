„Grönholm-Methode“ entlarvt?

Das Forum Theater Pinneberg zeigt ab 27. Oktober sein neues Stück / Nervenaufreibendes Spiel um perfiden Bewerbungstest

von shz.de

17. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Ist sie überhaupt irgendwie durchschaubar, diese „Grönholm-Methode“ zur Auswahl der besten Jobbewerber? Fies ist sie jedenfalls, eine Demütigung für drei Männer und eine Frau, die um ihren Traumjob im höheren Management kämpfen. Der spanische Autor Jordi Galceran hat sie erfunden, die Methode ebenso wie die Bühnengestalten, und das Forum Theater bereitet sich gerade intensiv darauf vor, die Geschichte in den Ratssaal der Stadt Pinneberg zu bringen. Bis zur Premiere am Sonnabend, 27. Oktober, müssen die Rollen sitzen.

Das Stück lebt von seiner Undurchschaubarkeit. Vier Leute haben alle anderen Jobanwärter schon aus dem Rennen geworfen. Zur letzten Entscheidung treffen sie im Konferenzzimmer des Jikia-Konzerns aufeinander, aber von der Personalabteilung scheint niemand da zu sein.

Oder doch? Per Brief werden sie informiert, dass einer von ihnen in Wirklichkeit ein „Maulwurf“ ist, ein unechter Bewerber als Spitzel der Geschäftsleitung. Weitere schriftliche Nachrichten weisen jedem von ihnen Aufgaben zu, die aber nicht verraten werden dürfen. Bester Nährboden für eine Spirale des Misstrauens. Handgreiflichkeiten drohen, der Umgangston wird rüder, die Situation immer absurder.



Aufatmen erst ganz zum Schluss





Bewerberin Mercedes Degàs (Katja Korinth) erhält einen Anruf: Ihre Mutter sei gestorben. Ist das nun Schicksalstragik oder Teil der geheimen Aufgabenstellung? Wer sagt den vorgeschriebenen Text? Wer spricht aus seinem Herzen? Das Stück lebt von solch verwobenen Schichten der Dialoge. Der Zuschauer muss auf den überraschenden Schluss warten, um wieder entspannt aufatmen zu können.

Die Schauspieler, neben Korinth Christian Elkhof als Fernando Porta, Holger Schemion als Politiker Enrique Font und Björn Radel als Carlos Bueno, müssen noch an sich arbeiten, um sich nicht in hektischer Schreierei zu verschleißen, sondern die richtigen Zwischentöne für all die prekären Nuancen zu finden. Eine Herausforderung auch für die Regisseurinnen Hanne Schellwald und Brigitte Ehrich. Und solange geprobt wird, haben die Souffleure Nicola Heubach und Hans Molenda ebenfalls viel zu tun.

Gisela Schramm bastelt zurzeit noch an dem Briefkasten für den Schriftverkehr zwischen denen auf der Bühne, die den Job wollen, und den Unsichtbaren, die ihn zu vergeben haben. Reimer Hanno und Jan Lübeck kümmern sich um Bühnenbau und Technik.

Das Publikum kann sich aber auf noch mehr freuen: Korinth hat ein Programmheft zusammengestellt, das für sich allein genommen schon lesenswert ist – voll von beklemmenden Zeitbezügen zum Arbeitsmarkt von heute mit seinem rücksichtslosen Verdrängungswettbewerb, auch auf Kosten der eigenen Integrität.