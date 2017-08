Grimm-Schule wächst und gedeiht

vergrößern 1 von 3 Foto: Vogel (2) 1 von 3

„Wir sind im Zeitplan und halten den Kostenrahmen ein.“ Für Marc Trampe, Bürgermeister der Gemeinde Rellingen, war der gestrige Ortstermin an der Brüder-Grimm-Schule (BGS) an der Schmiedestraße Entspannung pur. In Begleitung von Dagmar Schudak, Sachgebietsleiterin Schule, und David Beverungen, Technischer Leiter in der Verwaltung, informierte sich der Verwaltungschef über den Fortgang des Ausbaus der Grundschule mit Integrationsklasse und Betreuungsgruppe.

Etwa 6,8 Millionen Euro fließen in die Erweiterung. Kernstück ist der zweistöckige Neubautrakt, der das historische Verwaltungsgebäude sowie das dahinter liegende Acht-Klassen-Haus miteinander verbinden wird. Integriert ist zudem eine Mensa für 200 Kinder inklusive Küche.

„Zurzeit sind Experten für den Rohbau vor Ort“, beschrieb gestern Beverungen den Status quo der Arbeiten. „Ein Teilbereich der Geschossdecke über dem Erdgeschoss wird diese Woche betoniert, der restliche Teil in etwa vier Wochen. Die Geschossdecke hat dann insgesamt eine Fläche von etwa 1400 Quadratmetern.“ Bis Ende November solle der Rohbau soweit fertig sein, dass über die Wintermonate der Innenausbau im Fokus stehen könne.

Das Acht-Klassen-Haus, dass ab kommenden Montag am Beginn des neuen Schuljahrs als Unterrichtsplattform besonders gefordert sein wird, wurde in den Sommerferien ebenfalls saniert. Akustikdecke, neue Linoleumböden, frische Farbe an den Wänden, Dach-Sanierung – nichts soll unversucht bleiben, um die BGS für die Zukunft fit zu machen.

Auch der Altbau für die Verwaltungsmitarbeiter wird nicht vergessen. „Die Sanierung erfolgt in den Sommerferien des kommenden Jahres“, stellt Beverungen in Aussicht.

653 600 Euro mussten die Politiker im ersten Nachtrag für den Haushalt 2017 genehmigen. Beverungen dazu: „Die zusätzlichen Kosten entstanden aufgrund eines Kleinspielfelds im Außenbereich, den vorhandenen und noch zu erwartendnen hohen Angebotskosten und einem Nachtrag aufgrund des belasteten Aushubbodens.“

Die Gemeinde Rellingen investiert parallel in den Ausbau von drei Standorten: Außer der BGS noch an der Caspar-Voght-Schule (CVS) bis 2020 sowie an der Erich Kästner Schule (EKS). Die Sanierung ist abgeschlossen.

Schudak ermittelt zurzeit noch den anfallenden Kostenrahmen für die Ausstattung. Mobiliar und EDV für Gruppen- und Fachräume müssen noch angeschafft werden. „Medienkompetenz schaffen“, nennt das Bürgermeister Trampe. 1195 Schüler in Rellingen insgesamt und 138 Abc-Schützen ab nächster Woche dürften nichts dagegen haben.

von Dietmar Vogel

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr