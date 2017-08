Eine Reise vom Packeis in die Tropen : Green Screen: Naturfilmfestival im Kreis Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Haft 1 von 1

Elmshorn | Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen ist mit etwa 30.000 Besuchern jährlich das größte Festival seiner Art in Europa. In Kooperation mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag mit Unterstützung des A. Beig-Verlags, veranstaltet Green Screen im Vorfeld des Festivals, das vom 13. bis 17. September im Ostseebad Eckernförde ausgerichtet wird, eine Naturfilm-Tournee durch schleswig-holsteinische Städte, um den Film zu ermitteln, der den Publikumspreis erhalten soll. Dieser ist mit 1000 Euro für die Filmemacher dotiert. Im Kreis Pinneberg werden die drei zur Auswahl stehenden Filme „Biene Majas wilde Schwestern“, „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ sowie „Eine Erde, viele Welten – der Dschungel“ am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr in der Erich Kästner Gemeinschaftsschule in Elmshorn, Hainholzer Damm 15, gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos; eine Anmeldung unter Telefon 04101-5356230 ist jedoch notwendig.

„Das Festival nimmt seine Besucher mit auf Reisen in die Natur und die Tierwelt auf fünf Kontinenten und bietet Einblicke in Lebensweisen, die dem Naturfreund oft verborgen bleiben“, sagte Dirk Steffens, Fernsehmoderator und Leiter von Green Screen, im Vorfeld des Festivals. Das mache die Faszination des modernen Naturfilms aus, so Steffens. Was die Besucher erwartet, haben die Filmemacher schon einmal vorab zusammengefasst:

„Biene Majas wilde Schwestern“ von Jan Haft, Deutschland 2016/2017, 44 Minuten: Für die meisten Menschen ist die Biene die Honigbiene, die fleißig Blüten besucht und als Volk, bestehend aus einer Königin und einigen zehntausend Arbeiterinnen, in einem Holzkasten oder einem geflochtenen Bienenkorb wohnt und dort Honig und Wachs produziert. Wohl die wenigsten wissen, dass in Mitteleuropa mehr als 560 weitere Bienenarten vorkommen, von denen die meisten nicht gesellig in Kolonien, sondern als Einzelgänger leben. Die Verhaltens- und Lebensweisen der Wildbienen sind so vielfältig wie ihr Aussehen, ihre Größe und ihre Lebensräume. Unter ihnen gibt es Riesen von drei Zentimetern Körperlänge, aber auch Zwerge, die gerade einmal drei Millimeter lang sind. Die meisten Wildbienen sind zwar unscheinbar gefärbt, doch machen sie ihr unauffälliges Äußeres durch eine große Vielfalt an interessanten Verhaltensweisen wett.

Wohl nur wenige andere Tiere treiben einen derartigen Aufwand bei der Fürsorge für ihre Nachkommen. Um der nächsten Generation den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, konstruieren sie aus den unterschiedlichsten Materialien komplizierte Bauwerke als Kinderstuben. Um ihren Nachwuchs mit Nektar und Pollen zu versorgen, besuchen Bienenmütter auf insgesamt Hunderte Kilometer langen Sammelflügen Zehntausende von Blüten. Unter den Bienenarten gibt es auch einige, die nicht bienenfleißig sind und andere für sich arbeiten lassen und sich als Einbrecher oder gar als Mörder betätigen.

„Biene Majas wilde Schwestern“ zeigt die große Vielfalt der heimischen Wildbienen und deren erstaunliche Anpassungen an die verschiedenen Lebensräume und Lebensbedingungen. Die Welt der Wildbienen bietet spannende Kämpfe, sensationelle Leistungen, fantastische Bauwerke und farbenfrohe Individuen. „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ von Christoph und Almut Hauschild, Deutschland 2016/2017, 44 Minuten: Im Norden der Ostsee werden die Namen fremder, die Küsten geheimnisvoller und das Wasser süßer. Nirgends sonst münden so viele Ströme und Flüsse in die Ostsee. Wild und ungezähmt rauschen sie durch atemberaubendes Land Richtung Meer. Hier ist das Reich von Bär und Elch, Ringelrobbe und Rentier. Wir folgen ihnen entlang der Flüsse bis zur Mitternachtssonne in Lappland. Sechs Monate lang ist die Ostsee hier unter Eis, Polarlichter tanzen über meterhohen Packeisbergen.

Das Kvarken Archipel mit mehr als 5000 Inseln ist Unesco-Welterbe. Die Region liegt an der schmalsten Stelle der Ostsee zwischen der Stadt Umeå in Schweden und Vaasa in Finnland. Terra Nova – so wird das Land in der Unesco-Liste genannt, das unaufhaltsam aus dem Meer auftaucht. Im Frühjahr ziehen die Fische in ihre Laichgründe. Ein gefundenes Fressen für Möwen, Seeadler und Kranich. Die höchsten Felsen der Ostsee liegen im Nationalpark Skuleskogen an der Höga Kusten. Markante Bergkuppen, Kiefernwälder und tiefe Fjorde prägen den Nationalpark. Bären und Elche ziehen durch den Wald zwischen Felsen und Meer. Auf den vorgelagerten Inseln brüten zahlreiche Vogelarten.

Der nördlichste Punkt der Ostsee ist nur 80 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Der Tornio markiert die Grenze von Schweden und Finnland. Er ist der längste unverbaute Fluss Europas. Stromaufwärts ziehen Lachse und Meerforellen zu ihren Laichgründen. In den kurzen, hellen Sommermonaten ist diese von Menschen nahezu unberührte Wildnis voller Leben.

„Eine Erde, viele Welten – der Dschungel“ von Mike Gunton, Großbritannien 2016, 45 Minuten: Kein Lebensraum an Land beherbergt größeren Artenreichtum als die tropischen Regenwälder. Hier liefern sich die Bewohner intensive Konkurrenzkämpfe. Die großen Wälder sind Orte voller dramatischer Geschichten und überraschender Ereignisse. Jaguare fangen Kaimane, Delfine schwimmen durch Baumkronen und Frösche verteidigen ihren Nachwuchs gegen räuberische Wespen.

Die Reise geht von den Dschungelgebieten Südamerikas und Südostasiens bis zu den Regenwäldern Australiens. Sie gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen auf unserem Planeten. Von den etwa 8,7 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit lebt mehr als die Hälfte in tropischen Regenwäldern. Aber diese Habitate sind keine Paradiese, auch wenn das Leben hier in unglaublicher Fülle wuchert. Gerade weil dies so ist, muss jedes Geschöpf und jede Pflanze hart um den eigenen Platz in einem komplizierten Beziehungsgeflecht kämpfen.

Dem Filmteam gelang es, Jaguare zu filmen, die Kaimane im Wasser jagen. Flugdrachen wurden selten so lange und nah verfolgt, wie sie durch die Baumlabyrinthe Malaysias segeln. Auch eine seltene und schwer fassbare Tierart, die erst im Jahr 2014 wissenschaftlich beschrieben wurde, konnte das Team mit der Kamera einfangen: die Araguaia-Delfine. Im Rio Araguaia Zentralbrasiliens schwimmen sie durch die Baumkronen überfluteter Wälder. Die Delfine zu finden und zu filmen zählte zu den schwierigsten Unternehmungen der gesamten Reihe „Eine Erde – viele Welten“.

Nachts konnten die Filmemacher im Dschungel eine märchenhafte Welt festhalten: Erstmals drehten sie Leuchtpilze, die den Waldboden in mystischer Atmosphäre illuminieren. Dieser Film zeigt ungewöhnliche Waldbewohner und ihre Strategien im täglichen Überlebenskampf.