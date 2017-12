Termine : Gottesdienste an Weihnachten und Silvester im Kreis Pinneberg

Ev.-luth. St. Johannes-Kirchengemeinde , Appener Straße 2c, So., 24. Dez., 14 Uhr, Krippenspiel (Dauer etwa 45 Minuten), mit Pastor Schüler; 15.30 Uhr, Krippenspiel, mit Pastor Schüler; 17 Uhr, Christvesper mit den schönsten Weihnachtsliedern, mit Pastor Schüler; 23 Uhr, Christmette mit den schönsten Weihnachtsliedern, Voice & Spirit und Weihnachtspunsch, mit Pastor Schüler. Mo., 25. Dez., 10 Uhr, Festgottesdienst am 1. Weihnachtstag in der St. Michael-Kirche in Moorrege, mit Pastorin von Bar. Di., 26. Dez., 18 Uhr, Festgottesdienst im Kerzenschein am 2. Weihnachtstag, mit Pastor Schüler.