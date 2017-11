Goldenes Kronenkreuz verliehen

vergrößern 1 von 4 Foto: Schmidt (3) 1 von 4





Auf dem Appener Schäferhof ist am Freitag Gerhard Sonntag nach 32 Dienstjahren als landwirtschaftlicher Betriebsleiter in den Ruhestand entlassen worden. Wie unentbehrlich er sich in dieser Zeit gemacht hat, zeigte die liebevoll arrangierte Feier, viele warme Worte und nicht zuletzt das goldene Kronenkreuz der Diakonie, das ihm durch Pastorin Maren von der Heyde verliehen wurde. Das Kronenkreuz ist eine Auszeichnung der Diakonie, und soll Dankbarkeit für langjährige Treue ausdrücken.

Rainer Adomat, Leiter des Schäferhofs, erinnerte sich an Sonntags Bewerbung im Jahr 1985. „Sie kamen aus der Landwirtschaft und wollten sich verändern“, berichtet er. Die Stellenbeschreibung klang damals wesentlich nüchterner, als das, was man über Sonntags Tätigkeit nun am Ende seiner Laufbahn zu hören bekommt. Laut Dienstvertrag seien seine Aufgaben damals die „Überwachung des Betriebsablaufes im landwirtschaftlichen Bereich“ und „die Anleitung und Überwachung der Arbeitskräfte, sowohl des Stammpersonals als auch der eingesetzten Heimbewohner.“ Er habe „stets das Interesse und den Charakter der Heimatkolonie Schäferhof als eine gemeinnützige Stiftung für nichtsesshafte Männer des Diakonischen Werkes zu wahren.“ Was Adomat heute über diese Aufgaben zu sagen hat, klingt wesentlich emotionaler – es zeigt, dass Sonntag die kühlen Vertragsklauseln mit Herz gefüllt haben muss. Adomat betont: „Mit viel Einfühlungsvermögen“ habe Sonntag Aufgaben ausgewählt, „an denen unsere Bewohner sich erproben und wachsen konnten, um wieder Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln können.“

Von großer Wertschätzung für Sonntags Tätigkeit waren auch die Worte der Pastorin von der Heyde. Besonders die Arbeit mit den „nicht Sesshaften“ stellte sie heraus: „Sie ließen jedem den Freiraum für die eigenen Entscheidungen, so schwer es manchmal auch fällt.“ Sonntag habe es sich nicht leicht gemacht, er sei in richtigen Momenten „hart gewesen gegen sich selbst und den Betreuten, der ein Gegenüber braucht, den ganzen Menschen - nicht nur die weiche Seite.“ Dies bestätigte auch die große Anzahl an Bewohnern, die zu der Verabschiedung erschienen waren.

Sonntag hat offenbar auch über die Grenzen des Schäferhofs hinaus Menschen für sich gewonnen: Neben Mitarbeitern, gab es zahlreiche externe Grußworte. Darunter Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak und Pastor Frank Schüler von der Appener St.-Johannes-Gemeinde, deren Chorleiterin Catrin Jacobsen die Zeremonie am Klavier begleitete. Schüler überreichte für Sonntags Engagement gegenüber der Gemeinde einen üppigen Präsentkorb. „So hilfsbereite Menschen sind selten zu finden“, sagte der Pastor. Er müsse bei ihm immer an ein Lied denken, das da laute: „Gottlob, der Sonntag kommt herbei“. Michael Behrens, Geschäftsführer der Lebenshilfe, sagte: „Ich möchte mich einfach nur bedanken. Das Ja ohne Worte und manchmal auch das sachte Nein ging emotional so schön.“

Sonntag selbst war sichtlich berührt. „Der Schäferhof ist mein halbes Leben. Von insgesamt 24 000 Tagen habe ich 11 900 hier verbracht“, sagte er. Er habe sich immer sehr wohl gefühlt. „Ich hoffe, dass ich das an die Bewohner weitergeben konnte.“ Aus der Welt sei er ja nicht: „Wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne“, scherzte er noch, doch dann stockte er: „Mir fehlen ein kleines bisschen die Worte... Danke. Ne?“ Unter Applaus verließ er das Pult und gesellte sich zu seiner Familie. Sohn Hauke arbeitet selbst auf dem Schäferhof.