Kein Sofortvollzug : Gnadenfrist für den Sonderpostenmarkt in Prisdorf

Der Markt bleibt vorerst offen. Am 21. März findet eine Einwohnerversammlung in Prisdorf statt.

von René Erdbrügger

28. Februar 2018, 12:50 Uhr

Prisdorf | Die Regale sind voll. Käufer drängen durch den Eingang. Im Sonderpostenmarkt Thomas Philipps am Peiner Hag in Prisdorf gehen die Geschäfte weiter. Eigentlich sollten dort spätestens morgen die Lichter ausgehen. Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig beschlossen, dass der Sonderpostenmarkt schließen muss. Die Stadt Pinneberg hatte erfolgreich geklagt. Der Kreis Pinneberg sollte das Urteil umsetzen.

Kein Zwangsgeld

Doch jetzt können Thomas Philipps und seine Mitarbeiter, die um ihre Jobs bangen, erst einmal aufatmen. Laut Informationen von shz.de hat der Kreis Pinneberg keinen Sofortvollzug eingeleitet. Das wäre möglich gewesen. Auch ein Zwangsgeld in Höhe von 15.000 Euro für den Fall, dass bis zum 1. März nicht geräumt wird, muss Thomas Philipps nicht zahlen. Das Unternehmen hatte bereits Widerspruch gegen die Ordnungsverfügung des Kreises vom Sommer 2017 eingelegt, die die Schließung vorsieht. Darüber muss das Gericht nun entscheiden. Ein Urteil gibt es noch nicht. Doch bis dahin haben Thomas Philipps und der Rechtsbeistand Zeit gewonnen, um sich eine Strategie zu überlegen.

Kreissprecher Oliver Carstens wollte zu den aktuellen Entwicklungen auf Anfrage unserer Zeitung nichts sagen: „Wir dürfen aus laufenden Verfahren nicht berichten.“ Carstens hatte aber bereits im Februar erklärt, „dass der Kreis mit Augenmaß agieren werde“. Alltägliches Verwaltungshandeln für die Kreisverwaltung sei dieser Fall nicht.

David gegen Goliath

Das sehen auch viele Prisdorfer so: David gegen Goliath. Diese Größenordnung haben die Kontrahenten im Kleinkrieg zwischen Pinneberg und Prisdorf. Der Streit um den Bebauungsplan 1 der Gemeinde Prisdorf dauert bereits 18 Jahre an. Zunächst wurde der Marktkauf gebaut. Dann kamen Toom, Aldi, KiK, das Dänische Bettenlager, eine Tankstelle, zwei Bäckereien und vieles mehr hinzu – das Center Prisdorf wurde im Laufe der vergangenen Jahre immer größer. Attraktiver. Beliebter. Ein Kundenmagnet. Auch für Einwohner der Kreisstadt. Sehr zum Ärger der Pinneberger Verwaltung, die mit den schädlichen Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt argumentierte. Pinneberg klagte immer wieder, Prisdorf legte gegen die Gerichtsurteile Widerspruch ein. Ein Hin und Her. Im Juni 2016 setzte das Oberverwaltungsgericht dem Grauen ein Ende. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet am Peiner Hag wurde rückwirkend für unwirksam erklärt – Thomas Philipps gehört dort nicht hin. Das Gericht hält es für nachvollziehbar, dass das Einkaufszentrum schädliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche des Pinneberger Einzelhandels habe, so die Begründung im Wesentlichen.

Die juristische Salamitaktik von Pinneberg ist erfolgreich: Aldi darf nicht erweitern, seit drei Jahren steht die ehemalige Medimax-Filiale am Peiner Hag leer. Dort wollte ein Geschäft für Tierfuttter einziehen. Pinneberg klagte erfolgreich dagegen. Und der Toom Markt ist vor kurzem ins Pinneberger Rosenfeld umgesiedelt. Nächster Tiefschlag: Takko zieht ebenfalls weg und kommt nach Pinneberg in die Rathauspassage. Takko-Sprecherin Ricarda Edler sagte es durch die Blume: „Wir sind bereits seit 2006 mit unserer Filiale am Peiner Hag in Prisdorf zu finden. Wir fühlen uns dem Standort und unseren Kunden vor Ort sehr verbunden, die unsere Filiale in der Vergangenheit gut angenommen haben.“ Dennoch habe man sich entschlossen, den angemieteten Standort aufzugeben, „da das Standortumfeld nicht mehr hinreichend unseren Vorstellungen entspricht“.

Unterschriften werden gesammelt

Unterdessen fürchten die Prisdorfer, dass auf dem Gelände gänzlich die Lichter ausgehen werden. Im Philipps-Markt werden deshalb fleißig Unterschriften gesammelt, und Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz (BbP) hat für Mittwoch, 21. März, eine Einwohnerversammlung einberufen. Los geht es um 20 Uhr im Gemeindezentrum, Hudenbarg. „Es gibt große Unruhe in der Bevölkerung. Die Bürger wollen eine Lösung“, sagte er. Die sei aber nicht so schnell herbeizuknipsen. Er kündigte an, die Gespräche mit Pinneberg wieder aufzunehmen. Schwarz stellte auch klar: „Der Gerichtsweg ist keine Lösung.“