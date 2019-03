Gleichberechtigung im Urlaubsland Gottes

Weltgebetstag in Schenefeld: 70 Besucher feiern Gottesdienst mit Theater, Vortrag und Büfett

von shz.de

04. März 2019, 17:00 Uhr

„Kommt, alles ist bereit – Es ist noch Platz!“ 70 Besucher haben unter diesem Motto in der Schenefelder Paulskirche am Weltgebetstag-Gottesdienst der Frauen teilgenommen. Die Gottesdienstordnung für die ökumenische Feier erarbeiteten Frauen in Slowenien. „Es ist ein tolles und starkes Gefühl zu wissen, dass Menschen heute auf der ganzen Welt ein und denselben Gottesdienst feiern“, erläuterte Hartmut Schmidt-Leverkühne von der Stephanskirche. Die Veranstaltung sei vom Kirchenkreis unter Leitung von Brigitte Stüdemann sehr gut und mit viel Spaß vorbereitet worden.

Uta Schmidt-Leverkühne und Xandra Wulf hatten ein kleines Theaterstück einstudiert. Sie verkörperten zwei Reinigungskräfte, die in einem Gespräch eine Fest-Veranstaltung samt den armen, verstoßenen Gästen Revue passieren ließen. Dabei ging es vor allem darum, Inhalte aus Bibeltexten zu verdeutlichen. Weitere mitwirkende Schenefelder ließen in Slowenien lebende Frauen im Zuge von kleinen verlesenen Portraits zu Wort kommen.

Die Haupt-Organisatorin Brigitte Stüdemann zeigte sich vom Verlauf der Veranstaltung angetan. „Wir waren gut aufgestellt und haben den Weltgebetstag in Workshops vorbereitet“, informierte Stüdemann. Mit einem Vortrag über Slowenien leitete sie den Gottesdienst ein. Stüdemann berichtete anhand von Bildern über das Land voller Berge und Seen, von dem die Slowenen selbst behaupteten, dass „Gott dort Urlaub macht“.

Doch Stüdemann thematisierte auch Probleme. Obwohl Frauen und Männer an sich per Gesetz gleichberechtigt seien, litten Frauen in Slowenien unter ihrer Doppelbelastung in Familie und Beruf. Stüdemann thematisierte ferner den brutalen Menschenhandel in Slowenien.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir eine Kollekte einsammeln konnte“, bilanzierte Brigitte Stüdemann nach dem Gottesdienst. Der Verein Weltgebetstag Deutschland schaue, dass das Geld sinnvoll in Projekte investiert werde. Kirchenmusikerin Henrike Thies-Gebauer und Geigerin Elisabeth Ripken (Foto) untermalten den Gottesdienst stimmungsvoll. Mit einem slowenische Büfett klang der Weltgebetstag mit anregenden Gesprächen aus.