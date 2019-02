Region Pinneberg in Kürze : +++ Glasfasernetz in Waldenau? +++ Steinewerfer an der A23 +++ 22-Jähriger soll den Audi gefahren sein +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. Februar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg Geht es nach den Pinneberger Stadtwerken, schaut der Stadtteil Waldenau beim Ausbau des Glasfasernetzes in die Röhre: zu wenig Interessenten. Doch die CDU kämpft weiter für das schnelle Internet. Die Verwaltung soll Kontakt mit dem Breitbandkompetenzzentrum des Landes aufnehmen – die Mitarbeiter bieten eine umfassenden Beratung, Begleitung und Unterstützung an.

Halstenbek Einen gehörigen Schreck hat ein 45-jähriger Elmshorner am Sonntag auf der A23 bekommen. Der Fahrer war gegen 12 Uhr in seinem VW Bus unterwegs in Richtung Hamburg als er auf Höhe Halstenbek Krupunder einen Knall hörte. Wie Polizeisprecher Nico Möller am Mittwoch mitteilte, wurde die Windschutzscheibe des Mannes von einem faustgroßen Stein getroffen, der möglicherweise von der Fußgängerbrücke geworfen wurde. Die Scheibe wurde nicht durchbrochen, aber beschädigt. Die Kripo Pinneberg ermittelt wegen versuchten Totschlags. Zeugen können sich melden unter Telefon (04101) 2020.

Ellerhoop Nach dem schweren Unfall auf der Barmstedter Straße in Ellerhoop geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein 22-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg am Steuer des verunglückten Audi S5 saß. „Wir gehen davon aus, dass er gefahren ist“, sagte Polizeisprecher Nico Möller am Mittwoch auf Anfrage von shz.de.

Schenefeld Die Ankündigung gab es bereits, doch jetzt geht’s wirklich los: Die Forschungseinrichtung European XFEL in Schenefeld kooperiert mit den örtlichen, weiterführenden Schulen. Den Anfang machte eine Klasse der Gemeinschaftsschule. „Ziel ist es, den Schülern der Stadt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen“, sagt Pressesprecher Bernd Ebeling.

Tornesch Manchmal dauert es Wochen, bis das Protokoll einer Ausschusssitzung in Tornesch vorliegt. Der jüngste Fall, bei dem die Niederschrift einer Sitzung aus dem November im Januar noch nicht bereitgestellt war, hat nun die Politik auf den Plan gerufen. Ihre Forderung: Die Protokolle müssen deutlich schneller vorliegen. Die Verwaltung gelobt Besserung. Eine kürzere Frist wird es aber nicht geben.

Hamburg Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Oberlandesgericht in Hamburg einen Führungsfunktionär der linken türkischen Extremistengruppe DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-front) zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein zählt noch immer zu den beliebtesten Bundesländern für Urlauber innerhalb Deutschlands. Nach Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen landet es einer Umfrage der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen zufolge auf Platz vier.