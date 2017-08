Karibuni-Kinder auf Erfolgskurs : Gisela Schiffmann aus Pinneberg freut sich über die Fortschritte der Waisenkinder

vergrößern 1 von 2 Foto: Karibuni e.V. 1 von 2

Pinneberg | Gisela Schiffmann hält ihr Vergrößerungsglas über einen Zettel. Zeugnisnoten sind auf dem Blatt gedruckt. „Die Noten meiner Kinder sind ausgezeichnet“, freut sich Gisela Schiffmann von Karibuni Homeless Orphans Foundation (KHOF). Erst im Frühjahr gab es Zeugnisse in der Privatschule in Karatu, Tansania. Die zwölf Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren befinden sich in Fächern wie Mathematik, Wissenschaft (Sachwissen), Physik, Englisch und Suaheli im oberen Drittel der Notenskala.

Die aus von Aids betroffenen Familien kommenden Waisenkinder kommen dank KHOF und des von Schiffmann gegründeten Waisenhauses in den Genuss eines besseren Lernumfelds. Möglich ist dies nur, weil sich Menschen aus Pinneberg und Umgebung als Paten finanziell engagieren. 50 Euro Schulgeld müssen pro Kind monatlich aufgebracht werden. Hinzu kommen Schuluniformen und Verpflegung.

Die Lehrer unterrichten die in drei Klassen aufgeteilten hundert Schüler in Jahrgangsstufen. „Die bei Khof lebenden Kinder sind alle sehr ehrgeizig“, erläutert Schiffmann. Wenn sie weiterhin so motiviert in der Schule mitarbeiten, können sie einen guten Schulabschluss erreichen. „Wir sind aber immer auf Spenden angewiesen, um den Kindern die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen“, betont die um jeden Cent und jeden Euro Spendengeld kämpfende Schiffmann.

Rückblende: Gisela Schiffmann kaufte 2007 das Grundstück in Karatu, Tansania. Sie gründete zur gleichen Zeit mit sechs weiteren engagierten Personen ihren Verein. KHOF hat das Ziel, Geld zu sammeln für das Waisenhaus Karibuni. Das sich auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück befindende baufällige Gebäude wurde renoviert und ausgestattet für die Aufnahme von Waisenkindern. „Als die ersten Kinder im März 2012 zu uns kamen, haben wir erst einmal die von Krabbeltieren befallenen Haare geschoren und die Haare mit der mitgebrachten Kleidung verbrannt“, erinnert sich die gelernte Buchhändlerin. Es sei für den Zeitraum von einem halben Jahr an Unterricht erst einmal gar nicht zu denken gewesen. Das dreiköpfige Team begab sich daran, die durch Sandflöhe entstandenen Infektionen zu behandeln. „Für die Kinder war es etwas vollkommen neues, ein eigenes Bett zu haben, drei Mahlzeiten am Tag zu bekommen und warmes Wasser zum Waschen zu haben“, erinnert sich Schiffmann. Das halbe Jahr nutzte sie mit ihren zwei Helfern, um den Kleinen Regeln beizubringen – wie beispielsweise auf einem Stuhl Platz zu nehmen und ruhig am Tisch zu essen.

Schiffmann versorgte die fehl- und mangelernährten Kinder mit gesunder, vitaminreicher Kost. Die fünf Angestellten sorgten für eine ausgewogene Ernährung. Die Kinder bekommen frisches Gemüse mit Kartoffeln, Spinat, Mangold, China-Kohl und viele Tomaten und Möhren. Wenn sie aus der Schule kommen, gibt es als Zwischenmahlzeit Obst. Auch Fleisch und Fisch stehen auf dem Speiseplan.

Die sechs älteren Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und neun Jahren schulte Schiffmann vorerst Anfang des Jahres 2013 in eine staatliche Grundschule in Karatu ein. „Die Lehrer dort sind total überfordert“, berichtet Schiffmann. Ein Lehrer unterrichtet im Schnitt 100 Schüler. Nach kurzem Aufenthalt in der staatlichen Schule mit schlechten Standards schickte das Karibuni-Team die Kinder in eine Privatschule in Karatu. „Das Unterrichtsangebot dort ist mit unserem System zu vergleichen“, erläutert Schiffmann. Die 84-Jährige freut sich, dass alle Kinder gern in die Schule gehen.