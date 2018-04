Region Pinneberg in Kürze : +++ Giftschlick: Wedel gibt Entwarnung +++ Investor für Haus der Technik springt ab +++ Skaterpark für Pinneberg? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

24. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Nach einer Beprobung des schwarzen Schlicks sowie von Schutt und Geröll, die im Wedeler Strandbad durch massive Sandabträge freigelegt werden, gibt die Stadt Entwarnung: „Es gibt keinen Giftschlick“, sagte Bauamtsmitarbeiterin Birgit Woywod. Wie berichtet hatten die Grünen die Untersuchung auf elbetypische Schadstoffe gefordert, um insbesondere angesichts der beginnenden Strandsaison Gefahren ausschließen zu können. An schwarzfarbenen Steinen, die wohl aus früheren Uferbefestigungen stammen, seien zwar Belastungen nachzuweisen, die noch näher untersucht würden. Auch da gehe man aber von einer Unbedenklichkeit aus, so die Stadt.

Elmshorn Wieder keine guten Nachrichten für das Haus der Technik. Der Investor für das erste und zweite Obergeschoss ist abgesprungen. Das bestätigte gestern Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje. Der Bau des neuen Pumphauses am Südufer des Hafens könnte sich dadurch weiter verzögern. Die Investitionskosten liegen bei zirka 5,8 Millionen Euro. Laut Hatje gibt es nun zwei Optionen: Die Stadt begibt sich auf die Suche nach einem neuen Investor oder sie baut das Haus der Technik in Eigenregie zu Ende und vermietet die erste und zweite Etage. Beide Varianten werden geprüft. Betriebsbereit soll das Pumpenhaus Ende 2018 sein.

Quickborn Die langjährige Vorsitzende der Quickborner Arbeiterwohlfahrt (Awo), Elke Schreiber, bleibt im Amt. Sie setzte sich klar gegen ihre Herausforderin Erna Weiß durch. Weiß hatte mit ihrer Kandidatur für eine Überraschung während der Hauptversammlung gesorgt und wurde für diesen Schritt gelobt. Das sei gelebte Demokratie, sagte Schreiber. Die Mitglieder quittierten das Engagement mit einem Vorstandsamt – Weiß wurde Besitzerin. Auch bei weiteren Vorstandsposten gab es aus Altersgründen zahlreiche Veränderungen.

Uetersen Der Umzug der Rettungswache ist abgeschlossen. Gestern wurde das Gebäude an der Bleekerstraße abgerissen. Die Wache mit insgesamt vier Stellplätzen und einem Waschplatz befindet sich am Tornescher Weg, direkt gegenüber der neuen Diakoniestation, rückseitig also zum Autohaus Uetersen. Mit dem Umzug ist die Frage, ob die Rettungswache in der Rosenstadt verbleibt, eindeutig geklärt worden.

Pinneberg Er hat viele Ideen und auch ein ausgearbeitetes Konzept: Volker Lux wollte bereits 2016 unter Pinnebergs Hochbrücke einen großen Skaterpark aufbauen. Bisher verliefen die Planungen im Sande. Jetzt will Lux es noch einmal wissen: Am Donnerstag ist er bei Bürgermeisterin Urte Steinberg im Rathaus zum Gespräch. Lux will sich einsetzen für eine bessere Beleuchtung und eine neue große Halfpipe – beides wäre für die Sicherheit der Skater relevant. Seine Argumentation steht bereits. „Es ist quasi der letzte Versuch“, sagt er.

Schenefeld Sozialpädagogin Susanne Egger, Leiterin der Sozialberatung in Schenefeld, will die Angebote der Einrichtung bekannter machen. Regelmäßig treffen sich unter anderem die Teilnehmer unterschiedlicher Selbsthilfegruppen in dem weißen Häuschen am Osterbrooksweg. So können sich etwa Menschen mit psychischen Problemen, Fibromyalgie , Multiple Sklerose und Krebspatienten austauschen. Baldige Rentner können zudem Hilfe im sogenannten Behörden-Dschungel finden.

Hamburg Am kommenden Samstag könnte für den HSV schon alles vorbei sein mit der „ewigen“ Bundesligazugehörigkeit. Sollten der SC Freiburg, Mainz 05 und der VfL Wolfsburg gleichermaßen ihre Spiele gewinnen, wäre das Schicksal der Rothosen besiegelt. Doch mit einem Sieg im direkten Duell bei den Wölfen können die Hamburger dieses vorzeitige Verhängnis noch aus eigener Kraft abwenden.

Schleswig-Holstein Die Digitalisierung hält nach und nach in Schleswig-Holstein Einzug. 2018 sollen rund 200,3 Millionen Euro in den Ausbau des digitalen Wesens investiert werden, 400.000 mehr als im vergangenen Jahr. Zu den größten Projekten zählen weitestgehend alte Bekannte. Laut Minister Robert Habeck wird Schleswig-Holstein mit dem Programm „seine Führungsrolle in der Digitalisierung weiter ausbauen“.