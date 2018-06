Region in Kürze : +++ GHS Wedel: Neubau oder Ausbau? +++ Radfahrerin in Quickborn verletzt +++ Pinneberg: Weine des Jahres gekürt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

08. Juni 2018, 06:00 Uhr

Wedel Die Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) in Wedel hat ein Platzproblem. Am kommenden Montag entscheidet der Rat der Rolandstadt, ob der sogenannte 68er-Anbau am Schulgebäude aufgestockt wird oder ob ein Abriss mit anschließendem Neubau in Frage kommt. Verwaltung und Schule favorisieren einen Neubau. Der bestehende Anbau sei marode und schlecht gedämmt. Ein Abriss würde bedeuten, dass die Schüler und Lehrer der GHS enger zusammenrücken müssen, bis der Neubau steht. Derzeit sind im 68er-Anbau vier Klassenräume, vier Gruppenräume und die Schulsozialarbeit untergebracht. Für die Übergangszeit würde die Stadt Container im Hof aufstellen – die Schulleitung bastelt außerdem an kreativen Lösungen.

Quickborn Eine 56-jährige Elektroradfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Quickborn schwer verletzt worden. An der Kreuzung Harksheider Weg und Ulzburger Straße wurde sie von einer Autofahrerin erfasst. Die Radfahrerin fuhr gegen 8 Uhr auf dem Harksheider Weg in Richtung Innenstadt, als sie an der Kreuzung Ulzburger Landstraße von der 60-jährigen Quickbornerin angefahren wurde. Ein Krankenwagen brachte die schwerverletzte Hamburgerin in ein Krankenhaus in der Hansestadt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock . Warum sie die Radfahrerin übersehen hatte, ist derzeit noch unklar. Für ihre Ermittlungen hat die Polizei das Elektrofahrrad, mit dem Frau den Unfall hatte, beschlagnahmt.

Pinneberg Die drei Weine des Jahres 2018 für das 27. Pinneberger Weinfest sind gekürt: Zwei weiße und ein roter wurden von einer elfköpfigen Jury – darunter Bürgermeisterin Urte Steinberg und Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk – ausgewählt. Insgesamt standen 29edle Tropfen bei der Blindverkostung auf dem Prüfstand. Die drei Siegerweine sind allesamt aromatische. Organisiert wurde die Verkostung von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg. Die Auswahl kann ab Donnerstag, 28. Juni, auf dem Weinfest überprüft werden.

Elmshorn Zahlreiche tote Krähen beunruhigen derzeit die Elmshorner Vogelschützer. Der Verdacht: Weil es sich bei mehreren Kadavern um erwachsene Tiere handelte und die Krähen innerhalb kurzer Zeit von ihren Fundorten verschwanden, könnte Gift im Spiel sein. Die Raa-Besenbekerin Kirstin Zoller hat deshalb am Montag zusammen mit dem städtischen Umweltamt mehrere Krähen-Kadaver vom Veterinäramt in Neumünster untersuchen lassen. Mit ernüchterndem Ergebnis: Die toten Tiere waren bereits zu sehr verwest, um eine toxikologische Untersuchung durchführen zu können. Den Vogelschützern kommt dieses Ergebnis unglaubwürdig vor. Und Rüdiger Albrecht vom Landesamt für Umwelt rechnet eher mit einer natürlichen Todesursache.

Tornesch In der Kleingartenanlage Friedlandstraße in Tornesch dürfte es künftig deutlich häufiger summen. Denn in einer Gartenparzelle hat ein Bienenvolk seine neue Heimat gefunden. Der Bienenstock gehört dem Uetersener Oliver Gimball. Dass die Insekten des Hobbyimkers und Vorsitzenden des Imkervereins Uetersen nun in Tornesch zu Hause sind, ist persönlichen Kontakten zu verdanken. Unter anderem Daniel Kölbl, CDU-Chef in Tornesch, hatte während der Jahresversammlung der Tornescher Kleingärtner angeregt, Parzellen als Standorte für Bienenstöcke zur Verfügung zu stellen. Mehr als 60.000 Bienen begeben sich dort nun auf die Nektarsuche.

Schenefeld Freitagabend wird frische, luftige Musik in der Paulskirche in Schenefeld zu hören sein. Wenn die Band UpBeat und der Chor Fresh ab 20 Uhr gemeinsam zum Worship-Abend auftritt, dreht sich alles um das Element Luft. Chor und Band präsentieren neben bekannten Liedern rund um dieses Thema auch viele neue Stücke. Mitsingen ist dabei wie immer ausdrücklich erwünscht. Der durchmischte Chor hat seit einem halben Jahr mit Henrike Gebauer eine neue Leiterin.

Hamburg Der türkische Präsident Erdogan hat die Neuwahlen des türkischen Parlaments auf den 24. Juni vorgezogen. Auch in Deutschland lebende Türken können ein Wörtchen mitreden – 1,4 Millionen sind es insgesamt. Sie dürfen ihr Kreuzchen bereits seit Donnerstagmorgen machen. Unter den Befragten vor dem türkischen Konsulat in Hamburg waren sich zumindest alle einig, wie es mit der Türkei zukünftig weitergehen soll, nämlich ohne Erdogan.

Schleswig-Holstein Beim „Ländercheck Informatik“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft hat Schleswig-Holstein einen Platz in der Spitzengruppe erreicht. Noch besser schnitten in der Gesamtbewertung nur Sachsen und das Saarland ab, wie das Wissenschaftsministerium in Kiel am Donnerstag mitteilte. Bei einigen Kriterien liege Schleswig-Holstein sogar auf Platz eins.