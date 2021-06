Voting des Tages : Gewerkschaft kündigt Streiks bei der Bahn an – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

08. Juni 2021, 18:00 Uhr

Bahnkunden müssen sich auf einen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer erklärte am Dienstag ihre Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen für gescheitert und beschloss die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen. Einen Termin nannte die Gewerkschaft noch nicht.

Die Deutsche Bahn kritisierte die Ankündigung von Arbeitskampfmaßnahmen scharf. "Gerade jetzt den Bahnverkehr bestreiken zu wollen, ist daneben und völlig unnötig", sagte eine Bahn-Sprecherin am Dienstag. "Die GDL streikt in Zeiten, in denen Millionen nach der langen Zeit in der Pandemie auf die Rückkehr in die Normalität setzen und sich wieder aufs Reisen freuen."

Wir fragen daher heute:

Gewerkschaft kündigt Streiks bei der Bahn an – wie stehen Sie dazu? Das ist verständlich und gerechtfertigt. Das ist zwar verständlich, in dieser Phase aber die falsche Entscheidung. Das ist unverständlich. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.