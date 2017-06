Getupftes, Gestreiftes und Kariertes

Das Kunsthaus Schenefeld lädt zur aktuellen Pfingstausstellung in die Räume an der Friedrich-Ebert-Allee 3 ein. Am Sonnabend, 17. Juni, werden die Werke junger Künstler erstmals präsentiert. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr. Danach sind die Bilder am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 14 Uhr und von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr im Kunsthaus zu sehen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Das Thema lautet „Getupftes, Gestreiftes, Kariertes...“. Zu sehen sind verschiedene Motive, wie der Titel der Ausstellung bereits verrät. Marianne Elliott-Schmitz, Chefin des Kunsthauses, verspricht „eine kunterbunt-kariert-gestreift-gepunktete Bilderwelt“. Bunte Gefäße mit Streifen, Punkten, Tupfen. Gestreifte Gebäudeflächen, karierte Hunde und Katzen, Poolbilder mit entsprechend bade-bekleideten Wasserratten, faszinierende Landschaft durchzogen von raren Strukturen sind zu sehen.

1999 gegründet, bietet das Kunsthaus Schenefeld, als eine der größten, privaten Kunstschulen in Schleswig-Holstein und im Hamburger Westen, ein vielfältiges Angebot für Anfänger bis weit Fortgeschrittene. Alle Kursusangebote sind online zu finden.>

www.kunsthaus-schenefeld.de





von Tobias Thieme

erstellt am 13.Jun.2017 | 18:17 Uhr