Bürgermeisteransprache : Gesundheit, Mut und Zuversicht: Wünsche aus dem Halstenbeker Rathaus

Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden macht seiner Gemeinde zum Jahresende Mut.

von Felisa Kowalewski

28. Dezember 2020, 18:45 Uhr

Halstenbek | Was für ein Jahr: Corona, zwei Lockdowns, Homeoffice, Kurzarbeit – wahrscheinlich ist bei so gut wie jedem fast nichts ist so gelaufen, wie gedacht. Eine kleine Bilanz zieht Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) in einer Ansprache an seine Gemeinde:

„Ein unglaubliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Unglaublich, weil sich wohl keiner von uns Anfang des Jahres die Welt in einem andauernden Ausnahmezustand hätte vorstellen können.

Die Mehrheit hält sich an Auflagen

Die unser Leben bedrohende Corona-Pandemie ist dabei keine Glaubensfrage. Sie ist wissenschaftliche Realität und zeigt ihre ganze Grausamkeit gerade jetzt in den Krankenhäusern und Seniorenheimen auch bei uns in Halstenbek. Auch wenn einige Wenige die Existenz des Virus trotzdem leugnen oder verharmlosen, trägt die große Mehrheit der Menschen den Kampf gegen Covid-19 mit.

Auch wir in Halstenbek tragen Masken und halten den notwendigen Abstand zueinander, weil wir solidarisch sind mit denen, die unsere Hilfe besonders benötigen – den Alten und Schwachen. Bürgermeister Claudius von Rüden

Dabei nehmen wir in Kauf, Begegnungen im Familien- und Freundeskreis zu vermeiden, Veranstaltungen abzusagen und unsere Freizeitaktivitäten zu beschränken. Wir akzeptieren – wenn auch zähneknirschend –, dass unser Alltag belastender geworden ist durch Lockdown, Kurzarbeit und Homeschooling, aber insbesondere durch mangelnde Nähe zu unseren Liebsten. Das alles machen wir aus Rücksichtnahme und Solidarität.

Unternehmer vor Ort sind existentiell betroffen

Kommt das öffentliche Leben zum Stillstand, trifft es unsere Geschäfte vor Ort existenziell. Aber wir können die Not lindern. Jeder kann dazu beitragen, die Halstenbeker Unternehmen durch die Krise zu bringen. Ob Pizza, Möbel, Blumen oder Buch – online oder per Außer-Haus-Verkauf können Sie ihren Lieblingsläden die Treue halten.

Die Ereignisse der vergangenen Monate stecken auch mir in den Knochen – trotz allem fällt meine Bilanz positiv aus. Halstenbek ist im Großen und Ganzen gut durch die Krise gekommen. Bürgermeister Claudius von Rüden

Vereine und Institutionen zeigen Kreativität und Flexibilität

Schulen und Kitas haben die nie enden wollenden Auflagen mit Kreativität und Engagement gemeistert. Politik und Verwaltung haben Wege gefunden, das öffentliche Leben bestmöglich aufrecht zu erhalten, Projekte weiterzuführen und wichtige Beschlüsse für die Zukunft zu treffen.

Vereine und Kirchen, für die es besonders schwer war, den Kontakt zu ihren Mitgliedern aufrecht zu erhalten, haben viel Zuspruch erfahren – wörtlich, aber auch durch finanzielle Solidarität in Form von Spenden oder dem Weiterbezahlen von Mitgliedsbeiträgen.

Die Menschen stecken zum Wohle aller zurück

Viele Menschen haben in diesem schwierigen Jahr eigene Bedürfnisse und Ziele zurückgestellt und sich für das Füreinander entschieden. Dadurch hat sich in meinen Augen die Weihnachtsbotschaft von Licht und Neuanfang vielerorts bereits erfüllt und wir haben allen Grund, voller Hoffnung auf das neue Jahr zu blicken.

Noch liegt ein langer Winter vor uns, aber am Ende werden wir es gemeinsam geschafft haben. Und diese gemeinsame Erfahrung, dass keine Krise allein zu stoppen ist, – da bin ich mir sicher – wird uns auch bei den vielen anderen Herausforderungen helfen. Bürgermeister Claudius von Rüden

Gesundheit, Mut und Zuversicht – das wünsche ich Ihnen und uns allen für das kommende Jahr. Gesegnete Weihnachten!“

Die Ansprache ist auch als Video-Botschaft auf der Homepage der Gemeinde sowie auf deren Facebook-Seite zu finden.