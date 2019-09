Gestochen scharf und ineinander fließend

Avatar_shz von Andrea Stange

11. September 2019, 17:17 Uhr

Haselau | Leni Riekes Haselauer Galerie Cavissamba eröffnet immer wieder ganz neue, überraschende Licht- und Einblicke, mit ganz viel Liebe ausgesucht und zusammengestellt. Der liebevolle Rahmen trifft bei der jüngsten Ausstellung ausgerechnet die Arbeiten eines Ehepaares, zwei Künstler, deren Werke auf den ersten Blick ganz unterschiedlich, ja fast gegensätzlich erscheinen. Dann aber, auf den zweiten Blick, erkennt der Betrachter die gemeinsamen Themen, Interessen und die Verbundenheit des seit 47 Jahren verheirateten Paares.

Hiltrud Schmidt-Biemer und Boris H. Schmidt kommen beide aus Hessen, haben dort an der Freien Kunstakademie in Fulda studiert und leben seit etlichen Jahren in Wedel. Boris H. Schmidt hat seit seinem zehnten Lebensjahr eine Kamera in der Hand. Durch Studium und immer währende Praxis hat er seinen Fokus auf eigentlich ganz unscheinbare Dinge gerichtet: Ein Knoten, mit dem ein Schiff fest getäut ist, Spuren, Algen im Sand, abgeblätterte Farbe an einem Mast bekommen durch ihre Akribie und Farben Ausstrahlung und Kraft. Die Magie von Linien fasziniert ihn und so hat er unter die Ausstellung mit dem Thema Wasser und Licht auch noch drei Akte „gemogelt“, in denen die geschwungenen Linien des Körpers Details eher verhüllen als bloßstellen.

Seine Frau Hiltrud Schmidt-Biemer hingegen nennt das Thema ihrer in Acryl und mit Spachtel gemalten Bilder „ohne Grenzen“. Sie setzt aber in einigen ihrer abstrakt anmutenden Gemälden durchaus ihren Motiven Grenzen, öffnet sie wie durch ein Fenster bis zum Horizont. Ganz viel Schwung ist in ihren Bildern zu sehen, kräftige Farben oder pudrig leichte nebeneinander, kleine goldene Flecken geben ihnen so manches Mal fröhliche Lichter.

Gezeigt wird die unbedingt sehenswerte Ausstellung des kongenialen Paares noch bis zum 29. September jeden Freitag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Galerie Cavissamba, Haseldorfer Chaussee 45 in Haselau.