Geschenke für die Nachzüglerin

Kinderbuchautorin Katja Reider las in der Stadtbücherei vor

von hildebrandtj

13. Oktober 2020, 16:58 Uhr

Pinneberg | Die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter saßen erwartungsvoll auf ihren Plätzen. An langen Schnüren hingen fantasievoll bemalte Postkarten. Die Kleinen hatten sie in den Sommerferien an die Bücherei geschickt. Jetzt sollten sie dafür belohnt werden. Kinderbuchautorin Katja Reider war als Vorleserin angekündigt.

Aber die Autorin war nirgends zu sehen. Die Organisatorinnen der Stadtbücherei, Anja Buro, Wiebke Sommer und Ina Wienbuker, wurden immer nervöser, dann offenbarte ein Telefonanruf, Reider hatte ihren Auftritt in Pinneberg vergessen. Fast eine Stunde lang mussten die Kleinen mit improvisierten Spielen bei Laune gehalten werden, denn konnte es endlich losgehen.

An Büchern zum Vorlesen herrschte kein Mangel. Reider hat immerhin schon 200 geschrieben. „Manche sind recht dünn, obwohl die Seiten aus dicker Pappe sind“, räumte sie ein. Das waren Bildergeschichten für Bücherfreunde im Krabbelalter. Jetzt lag Reiders ganzes Sortiment ausgebreitet auf einem Büchertisch.

„Das Ravioli-Chaos“ etwa ist ein lustiger Krimi, in dem ein kleiner Junge wider Willen zum Helden wird und einen maskierten Übeltäter dingfest macht. Diejenigen Kinder, die das nicht so spannend fanden, beschäftigen sich auf dem Fußboden mit eigenem Spielzeug. Wer aber gut zuhörte, durfte auch Fragen stellen und die Geschichten mit eigenen Einfällen garnieren.Einige kamen zu spät oder vielleicht auch zu früh für die anschließende zweite Lesung. „Habt ihr schon die Geschenke verteilt“, fragten sie besorgt. Und dann kam der laute Seufzer „Schiet“, denn die Geschenke waren schon weg. „Wir haben für euch noch welche übrig“, beruhigten dann aber die Mitarbeiterinnen der Bücherei. Alle Kinder verließen die Bücherei mit einem kleinen Geschenk als Anerkennung für ihre gestalteten Postkarten. Und die Absender der fünf schönsten Karten wurden mit einem Buchgeschenk belohnt.