Geschäftsführung gesucht

Die Kita Lütte Prisdörper stellt neue Pädagogen ein / Leitung soll in kompetente Hände gehen

von Tanja Plock

14. August 2019, 14:00 Uhr

Prisdorf | Für die Bauarbeiten im Prisdorfer Bürgermeisterzimmer ist ein Ende in Sicht. Und ab dem 1. September soll nun eine neue Vollzeitkraft in der Kita Lütte Prisdörper eingearbeitet werden. Zudem soll diese eine Geschäftsführung bekommen. Das sind die positiven Aspekte die Thomas Albrecht, erster Vorsitzender der vereinsgeführten Kita, im Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport der Gemeinde Prisdorf bekannt geben konnte.

„Wir haben uns entschlossen, eine Geschäftsführung zu installieren“, sagt Albrecht. Er erklärt, dass das bisherige Modell umgestellt werden solle. Aktuell sieht es so aus, dass die Kindertagesstätte von einem Förder- und Trägerverein getragen wird. Dieser ist beim Amtsgericht Pinneberg eingetragen und ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder sich aus aktiven und ehemaligen Eltern sowie weiteren Förderern zusammensetzen. Dadurch fehle aber eine ständige Basis, die verlässlich arbeitet. „Unser Vorstand wechselt alle zwei Jahre“, führt Albrecht aus. Deswegen möchte der erste Vorsitzende nun eine feste Geschäftsführung installieren. „Jemand, der die Kita nach außen vertritt, tagesaktueller und kompenter ist.“ Denn momentan haben ehrenamtlich Tätige die Trägerverantwortung. Das sei schwer zu leisten neben einem Job. „Wir haben einen großen Zuwachs an Betreuungsbedarf. Dadurch steigt die Verantwortung.“ Marion Sturm, Kita-Unternehmens- und Fachberatin, wird nun ins Boot geholt und soll den Verein unter anderem zu folgenden Punkten beraten: Personalmanagement, Beratung zur wirtschaftlichen und strategischen Planung sowie der sicheren Umsetzung aktueller Vorschriften und Regelungen. „Wir brauchen eine stärkere Professionalisierung.“ Im nächsten Jahr, so hofft Albrecht, soll dann eine Geschäftsführung eingestellt werden. Als mögliche Kandidatin ist die neue Leitung genannt worden.

Für die Kita werde noch eine weitere Kraft gesucht. Für diese Stelle gibt es aktuell drei Bewerbungen. „Unsere Kita scheint beliebt zu sein“, sagt Albrecht. Denn die eingegangenen Bewerbungen seien über Mund-zu-Mund Werbung eingereicht worden. Daher ist Albrecht optimistisch, im Oktober vollends durchstarten zu können. „Am Personal soll es nicht scheitern“, führt er aus. Gegebenenfalls will die Kita noch eine Anzeige schalten. Denn bis auf ein paar Kleinigkeiten sei die Baustelle im Bürgermeisterbüro nahezu fertig.

Dort soll eine halbe Elementargruppe für zehn Kinder aus der Kita Lütte Prisdörper eingerichtet werden. Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) räumte sein Büro im Gemeindezentrum Prisdorf (wir berichteten). In den neuen Räumlichkeiten wurde während der drei Wochen Schließzeit ordentlich gearbeitet. Alle Kinder auf der Warteliste haben nun einen Platz in der Kita erhalten. Dies war zuvor nicht möglich, weil die frei gewordenen Elementarplätze von den ehemaligen Krippenkindern beansprucht werden. Nun ist sichergestellt, dass alle angemeldeten Mädchen und Jungen einen Betreuungsplatz erhalten, sagt Albrecht. Und das Gute: Diese neue Gruppe bekommt besondere Förderung. „Zwei Kräfte werden sich um die halbe Gruppe kümmern“, sagt Albrecht. Das stimme ihn positiv.