Voting des Tages : Geschäfte haben wieder geöffnet – waren Sie schon zum Shoppen unterwegs?

08. März 2021, 18:00 Uhr

Seit Montag (8. März) ist in Schleswig-Holstein wieder shoppen möglich. Aufgrund von im Ländervergleich niedriger Corona-Infektionszahlen darf der Einzelhandel wieder seine Läden öffnen. Geschlossen bleiben die Geschäfte wegen der dort weiter relativ hohen Corona-Infektionszahlen aber in Flensburg. Am Samstag hatte die Landesregierung mit der neuen Corona-Landesverordnung weitere, vorsichtige Öffnungsschritte beschlossen. In Elmshorn, Norderstedt und Schenefeld bildeten sich am Montag daraufhin bereits lange Schlangen vor den Geschäften.

