Gesang mitten im Wohld

Typisch norddeutsch haben die Waldsänger in Borstel-Hohenraden auf den extremen Wolkenbruch kurz vor ihrem Auftritt reagiert: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, war das Motto. Der Männergesangsverein von 1924 hatte während des traditionellen Singens an der Kocheiche im Borsteler Wohld am Dienstag nach Pfingsten nur ein müdes Lächeln gen Himmel übrig. „Ach wat, haben wir schon schlimmer erlebt.“

Planen, Regenschirme und richtig gute Laune machten den ersten öffentlichen Auftritt mit der neuen Chorleiterin Katja Krüger zu einer runden Veranstaltung. Die 51-Jährige aus Henstedt-Ulzburg hat seit März die Regie über die 25 aktiven Sänger übernommen. Sie wurde über eine Anzeige gefunden: „Ein Glücksfall. Katja bringt Temperament rein“, sind sich die Männer einig. 55 Zuhörer trotzten dem Regen und rückten unter der Plane zusammen.

Uwe Hölting singt seit 38 Jahren im Chor und ist seit 20 Jahren Vorsitzender der Sänger: „Ich mache das gern, solange ich Unterstützung habe“, sagt er. „Allein ginge das gar nicht.“ Wohl wahr, wenn man bedenkt, dass für das Waldsingen Sitzgelegenheiten, Würstchen, Schmalzbrote, literweise Getränke und Regenplanen in den Wald transportiert werden mussten. Und vorab durfte sich der Verein auch noch mit GEMA-Gebühren auseinandersetzen. Hölting: „Ja, Sie haben richtig gehört. Wir müssen für unser Waldsingen Gebühren entrichten. Glücklicherweise übernimmt das für uns der Sängerbund Schleswig-Holstein.“

Die Jüngsten sind die Chormitglieder nicht mehr – das Durchschnittsalter beträgt 76 Jahre: „Wir haben Nachwuchsschwierigkeiten. Wer bei uns mitmachen will, braucht nicht groß vorsingen. Wir sehen, wo der Neue reinpasst.“ Gesungen werde sowieso querbeet. „Alles, was Spaß macht.“

Und warum nun ausgerechnet immer dienstags nach Pfingsten im Wald? „Ach, vor 20 Jahren wollten wir im Schützenhof proben. Das ging nicht, weil die Tangstedter Feuerwehr die Räumlichkeiten belegt hatte. Aber wir mochten die Übungsstunde nicht ausfallen lassen und sind in den Wald gegangen. Da kamen Spaziergänger vorbei und haben zugehört. Das war eine tolle Stimmung“, erinnert sich Hölting. Das Waldsingen am Dienstag nach Pfingsten hat sich inzwischen zur Traditionsveranstaltung entwickelt. Man trifft sich. Förderer unterstützen den Chor. Nur im vergangenen Jahr musste das Traditionssingen einmal ausfallen – wegen des Straßen-Neubaus der L 76.

Chorleiterin Krüger hat das altbewährte Repertoire von Shanties, Schlagern, Oldies und Volksliedern um eingängige Popsongs, gesungen in deutscher Sprache, erweitert. Und als dann an der Kocheiche „Griechischer Wein“ angestimmt wurde, sangen alle mit und schunkelten. Bis hin zu Petrus strahlte der Charme der Sänger und der Szenerie – plötzlich regnete es nicht mehr und passend zum Lied schienen warme Sonnenstrahlen durch die Bäume.





von Geertje Meyer

erstellt am 07.Jun.2017 | 17:55 Uhr