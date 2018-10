Region Pinneberg in Kürze : +++ Gerüstet für Sturmfluten +++ Literarisches Quartett in Elmshorn +++ Schlammschlacht in Kiel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

29. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Vier Bücher, vier Meinungen: Das literarische Quartett der Elmshorner Nachrichten tagte im Industriemusuem vor mehr als 100 Besuchern. Auf dem Programm des Bücherabends standen vier Romane.

Barmstedt FWB ehrt fünf Mitglieder: Anlässlich der Ehrung von fünf Mitgliedern lud die Freie Wählergemeinschaft Barmstedt gestern ins Humburg-Haus ein. Im Mittelpunkt dabei: Michael Schönfelder.

Pinneberg Demütigung auf der Bühne: Wenn das Vorstellungsgespräch zu einer vollendeten Demütigung der potenziellen Arbeitnehmer führt – darum geht es in dem Stück „Die Grönholm-Methode“ vom Forum Theater.

Uetersen Streit um Parkpalette: Nach hitziger Diskussion, ob Investor, Politik oder Verwaltung den nächsten Schritt machen müssten, wurde die Debatte abgebrochen.

Quickborn Die Jugend mobilisieren: Sie wollen junge Menschen an Politik heran führen: In Quickborn debattierten Vertreter von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vor 40 Jugendlichen bei einer Podiumsdiskussion.

Wedel Heimspiel vor dem Altar: Tim Linde machte auf seiner CD-Veröffentlichungstour in der Wedeler Christuskirche Station und stellte der Öffentlichkeit am Wochenende dort die neuen Lieder seiner CD „Freigeister“ vor. Von Anfang an motivierte der Liedermacher sein zahlreich erschienenes Publikum zum Mitmachen, was dieser Aufforderung gerne nachkam.

Schenefeld Doris Gercke bei Krimitagen: Die Krimi-Autorin Doris Gercke war mit ihren Werken bei den Schenefelder Krimitagen zu Gast. Im Juks las sie aus ihren neuesten Büchern und sprach über ihre Inspiration.

Hamburg Holstein Kiel stoppt St. Paulis Erfolgsserie: Holstein Kiel hat dem FC St. Pauli den Weg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verbaut. Die Schleswig-Holsteiner gewannen gestern bei den Hamburgern mit 1:0 (0:0). Janni Serra (59.) erzielte per Kopf den entscheidenden Treffer in dem unterhaltsamen und spannenden Norderby. St. Pauli kassierte damit seine erste Niederlage nach fünf Spielen. Die Kieler festigten ihren Mittelfeldplatz.

Schleswig-Holstein Schlammschlacht um Bruder von Daniel Günther: In der Auseinandersetzung um die Beförderung von Tobias Rischer zum Vize-Direktor des Landtages hat Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) jetzt juristische Konsequenzen angekündigt. Zuvor waren vertrauliche Informationen zur der Personalie des Bruders von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) aus dem Ältestenrat des Landtages an die Öffentlichkeit gelangt.