Gericht bestätigt Schließung

09. November 2020, 19:25 Uhr

Schleswig | Das Oberverwaltungsgericht hat einen Eilantrag gegen den per Corona-Verordnung untersagten Betrieb von Gaststätten und Tattoo-Studios abgelehnt. Demnach greift das Gaststättenbetriebs- und Dienstleistungsverbot nicht in unverhältnismäßiger Weise in die durch das Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit ein. Die Beschränkungen seien zeitlich befristet und gerechtfertigt, da sich die Pandemie-Lage verschärft habe.