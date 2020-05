Voting des Tages : Geöffnete Restaurants: Gehen Sie wieder Essen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

26. Mai 2020, 18:00 Uhr

Seit dem 18. Mai dürfen Restaurants in Schleswig-Holstein wieder öffnen und auch bundesweit sind ähnliche Regelungen getroffen worden. Schlagzeilen machte dann aber vor wenigen Tagen ein Fall aus Niedersachsen: Dort hatten sich bei einem Re-Opening mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Allerdings sei es in dem Restaurant im Landkreis Leer auch offenbar zu mehreren Verstößen gegen die Auflagen gekommen, unter anderem habe es Händeschütteln und Umarmungen gegeben. Die Kontaktnachverfolgung habe auch ergeben, dass der Teilnehmerkreis an der geschlossenen Gesellschaft größer war als zunächst angenommen.

Wir möchten daher von Ihnen wissen:

Geöffnete Restaurants: Gehen Sie wieder Essen? Ja, ich gehe wieder getrost Essen. Ja, aber ich nutze nur den Außenbereich. Nein, mir ist das Ansteckungsrisiko zu hoch. zum Ergebnis

