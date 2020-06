Voting des Tages : Geöffnete Freibäder in anderen Bundesländern: Soll SH jetzt nachziehen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Juni 2020, 18:00 Uhr

Allmählich öffnet sich Deutschland wieder: Die Bundesregierung und die Länder haben weitreichende Lockerungen verkündet, die sich teils regional stark unterscheiden. In Sachsen dürfen Freibäder schon seit dem 15. Mai wieder die Pforten öffnen, in Nordrhein-Westfalen seit dem 20. Mai., Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin folgten am 25. Mai. In vielen Bundesländern – etwa Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg – steht ein genaues Datum jedoch noch nicht fest.

Wir möchten daher von Ihnen wissen:

Geöffnete Freibäder in anderen Bundesländern: Soll SH jetzt nachziehen? Ja, und zwar so schnell wie möglich. Nein, man sollte mindestens noch zwei Wochen abwarten. Nein, die Bäder sollten in dieser Saison gar nicht öffnen. zum Ergebnis

