Region Pinneberg in Kürze : +++ Geno-Mühle: Abrissarbeiten schreiten voran +++ Lehrstelleninfotag in Uetersen +++ Elmshorn: Futterhaus wächst +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. Februar 2019, 06:00 Uhr

Barmstedt Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der Geno-Mühle am Nappenhorn in Barmstedt gehen voran: Die ehemalige Lagerhalle neben den AKN-Gleisen ist fast verschwunden. „Der größte Teil ist weg, aber es gibt viele Metallverstrebungen, die Stück für Stück rausgeschnitten werden müssen“, erklärte Vertriebsleiter Mark Horenburg von der Alpha Projektentwicklung, die das Baugebiet entwickelt, am Donnerstag auf Anfrage von shz.de. Daher werde der Abriss wohl noch eine Woche dauern. Die 6. Bad Schwartauer Projektgesellschaft wird auf dem Areal 85 Wohneinheiten bauen. Bislang sei etwa die Hälfte verkauft oder reserviert, so Horenburg. Die ersten Häuser stehen bereits im Rohbau.

Uetersen Der Lehrstelleninfotag ist eine Erfolgsstory made in Uetersen. In der Rosenstadt wurde 2007 die Idee geboren, eine solche Messe für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, ins Leben zu rufen. Aber auch Ausbildungsbetrieben sollte Gelegenheit gegeben werden, mit ihrer Zielgruppe in direkten Kontakt zu kommen. Partner seit der ersten Stunde sind die Haspa und die Bundesagentur für Arbeit. Nächster Termin: Am Freitag, 8. Februar.

Elmshorn Beim Umsatz hat das Futterhaus mit Sitz in Elmshorn den positiven Trend der vergangenen Jahre auch 2018 fortgesetzt. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, lag der Gesamtumsatz bei 367,8 Millionen – ein plus von 6,7 Prozent (344,8 Millionen Euro) im Vergleich zum Jahr 2017. In Deutschland legte das Futterhaus um um sechs Prozent (329 Euro) zu, in Österreich um 12,7 Prozent (38,8) Millionen.

Hamburg Im Rahmen der Bewerbung der Universität Hamburg als Exzellenzuniversität hat ein vom Wissenschaftsrat zusammengestelltes 20-köpfiges Gutachterteam am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Bis Freitag stünden in der Hansestadt zahlreiche Termine auf dem Programm der internationalen Experten, sagte eine Sprecherin. Nachdem der Universität bei der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern im vergangenen Herbst bereits vier mit Millionensummen geförderte Forschungscluster zugesprochen wurden, bemüht sie sich nun auch um die Förderung als eine von bundesweit elf Exzellenzuniversitäten.

Schleswig-Holstein Der als verhaltensauffällig geltende Wolf im Kreis Pinneberg ist wie erwartet zum Abschuss freigegeben worden. Das Tier wird für mehrere Schafsrisse hinter wolfssicheren Zäunen in der Region Barmstedt verantwortlich gemacht. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) genehmigte gestern einen Antrag des Umweltministeriums. Er ist zunächst auf vier Wochen befristet. „Es ist aber kein Selbstläufer, dass es auch zur Entnahme kommt“, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Denn diese erfolge „nicht auf Knopfdruck“.