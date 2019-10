Gemeinsam gegen das Land

Kreistag beschließt ohne Gegenstimme Resolution zum Finanzausgleichsgesetz

von Florian Kleist

25. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Den vergangenen Mittwoch wird Elke Schreiber (SPD) wahrscheinlich nie vergessen: Nicht nur, dass sie an ihrem Geburtstag an einer Kreistagssitzung teilnahm. Sie musste als stellvertretende Kreispräsidentin auch noch den erkrankten Kreispräsidenten Helmuth Ahrens (CDU) vertreten und erstmals die Sitzung leiten. Doch diese Aufgabe absolvierte sie unaufgeregt und sehr souverän.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war eine Resolution zum geplanten Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes. Aufgrund einer Gerichtsentscheidung müssen die Finanzbeziehungen von Land auf der einen und Kommunen auf der anderen Seite neu geregelt werden. Doch das, was das Land plant, stieß einhellig auf Kritik.

Ein gemeinsam von Land und Kommunen in Auftrag gegebenes Gutachten hatte eine Unterfinanzierung der Kommunen in Höhe von 185 Millionen Euro festgestellt. Doch dann hatte das Land die Ansicht vertreten, nicht zuletzt aufgrund der Verluste der HSH Nordbank sei es selbst unterfinanziert. Danach habe es immer neue Zahlen, allesamt zu Lasten der Kommunen, gegeben, machte Thomas Giese, Fraktionschef der Grünen, deutlich. SPD-Fraktionschef Hannes Birke sprach von „kreativer Buchhaltung“ und „Gutachtentrickserei“ der Landesregierung.

Es sei gerichtlich festgestellt worden, dass die Kommunen ausreichend finanziert werden müssten, so Giese. „Dem ist das Land nicht nachgekommen“, sagte er. Da es aber weitere Gespräche des Landes mit den Kommunen geben werde, sei es ein guter Zeitpunkt, per Resolution Druck auszuüben, wie es schon andere Kreise gemacht hätten. „Die Kommunen sollen wieder zu Bittstellern degradiert werden“, wetterte Birke. Das sei Wortbruch des Landes. Dagegen müsse man sich wehren. Er forderte, wie von den Gutachtern ermittelt, die Auszahlung von 185 Millionen Euro an die Kommunen.

„Das Geld soll gerecht verteilt werden. Auch, damit wir nicht an der Schraube der Kreisumlage drehen müssen“, sagte FDP-Fraktionschef Olaf Klampe.

Eingebracht worden war die von Birke entworfene Resolution von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linken. Die AfD habe er nicht berücksichtigt, weil er in seinem Verteiler nur demokratische Parteien aufnehme, hatte Birke im Ältestenrat gesagt. Die AfD forderte, dass die Aufsichtsräte der HSH-Nordbank, die dieMilliardenverluste der Bank zu verantworten hätten, ihre Vergütungen zurückzahlen sollte. Das wurde abgelehnt.

Klaus-Dieter Brügmann, Fraktionschef der Linken, nannte das von der Landesregierung nachgebesserte Zahlenwerk des Gutachtens „einen Skandal“. Man könne nicht die Verluste der Nordbank auf die Kommunen abwälzen. Die Wählergemeinschaft KWGP hätte gern die Resolution des Landkreistags mit berücksicht gehabt. Die sei weitergehend.

Schlusswort der Debatte von Britta Krey (CDU), Vorsitzende des Finanzausschusses: „Die kommunale Familie muss sich wehren. Ich freue mich, dass wir ein starkes, gemeinsames und hoffentlich auch lautes Signal nach Kiel geben.“

Die KWGP enthielt sich. Alle übrigen Fraktionen stimmen der Resolution zu.