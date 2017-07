Gemeinderat tritt zusammen

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Bullenkuhlen kommen zu ihrer nächsten Sitzung, die in der Gastwirtschaft Harbeck, Hauptstraße 2, in Bullen kuhlen organisiert wird, am morgigen Dienstag zusammen. Auf der Tagesordnung stehen neben einer zweiteiligen Einwohnerfragestunde sowie Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 und die Zustimmung zum „Ein- und Ausgabeplan Kameradschaftskasse 2017“ der örtlichen Feuerwehr. Beginn ist um 20 Uhr.

von Ulf Marek

erstellt am 02.Jul.2017 | 12:19 Uhr