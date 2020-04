Gemächlicher Shopping-Start

Trotz Lockerungen kein großes Gedränge in der Innenstadt / Pinneberger zeigen sich sehr diszipliniert

von Tanja Dirbach

20. April 2020, 15:30 Uhr

Pinneberg | Bei aller Ernsthaftigkeit in der Corona-Krise: Für leidenschaftliche Shopping-Queens wie mich waren die vergangenen Wochen hart. Mode- und Schuhgeschäfte hatten geschlossen. Meine Kreditkarte wurde geschont wie selten. Seit gestern geht das Treiben in der Innenstadt nun wieder los – wenn auch gemäßigt. Doch wie fühlt sich Shoppen in Zeiten von Corona an? Und wie wappnen sich die Geschäftsleute?

In Pinnebergs Innenstadt ist zwar deutlich mehr los als in den vergangenen Tagen – aber das große Gedränge gibt es nicht. Dafür ist umso mehr Presse in der Stadt unterwegs, um die Reaktionen der Bürger nach dem Lockdown einzufangen. Vor dem Modehaus Kunstmann warten bereits Kollegen vom NDR, um Katrin Kunstmann zu interviewen. Ihr ist die Erleichterung anzusehen, dass es nun endlich wieder los geht. Allerdings musste sie am Morgen zunächst improvisieren. Denn anders als gedacht, darf die Verkaufsfläche nur verkleinert, aber nicht geteilt werden. So kommen die Männer vorerst nicht in das Vergnügen, sich neu einzukleiden. Viele Kunden kamen aber ohnehin gestern vor allem vorbei, um sich abzulenken. „Es waren schon allerhand Stammkunden da. Sie wollen nicht unbedingt kaufen, aber bummeln. Das hat vielen wirklich gefehlt“, erläutert Kunstmann.

Auch in den anderen Modegeschäften wie Esprit, Glindmeyer und Aust in der Innenstadt herrscht reges Treiben. Kein Wunder: Die Temperaturen passen nun auch zu der Mode, die ausgestellt wird. Die Mitarbeiter sorgen nicht nur bei Kunstmann dafür, dass sich keine Grüppchen bilden und die Hygienevorschriften eingehalten werden. An den Eingängen steht Desinfektionsmittel. Die Kassen sind abgeschirmt.

Mir fällt vor allem auf, dass die Menschen unglaublich diszipliniert sind. Bei „Papier und Stift“ warten die Kunden brav vor der Tür. Fast wähnt man sich im fernen England, wenn man sich die akkurat aufgereihten Schlangen ansieht. Immer mehr Bürger setzen sich ihren Mundschutz vor Betreten der Geschäfte auf oder tragen ihn die ganze Zeit über. Ich komme mir schon fast komisch vor, so ganz ohne herumzulaufen.

Viel zu tun hatte gestern auch Anke Marckmann, Geschäftsführerin des Bücherwurms. „Es war voll heute Morgen.“ Sie glaubt, dass bei vielen Pinnebergern die Lesevorräte nach vier Wochen schlicht aufgebraucht sind. Vor allem Krimis und leichte Lektüre seien nun gefragt. Aufholen ließe sich die Zeit der vierwöchigen Schließung aber nicht, stellt sie klar. „Das Buch, das ich gestern nicht verkauft habe, verkaufe ich auch heute nicht. Da gibt es etwas Neues“, sagt Marckmann.

Wenig Kundschaft ist hingegen in der Parfümerie Schuback unterwegs. Selbstbedienung ist dort nicht mehr erlaubt. Deshalb glaubt Filialleiterin Monja Strohbehn, dass die Kunden verunsichert sind, was sie dürfen. Sie hofft auf bessere Zeiten. „Aber ich glaube, das dauert noch. Ich würde momentan auch nichts kaufen, was ich nicht unbedingt brauche.“ Und Lippenstift, Parfüm oder Bodylotion gehören derzeit offenbar nicht dazu.

Mein Fazit: Der Spaß am Shoppen ist bei mir an diesem Tag noch etwas verhalten – auch wenn das Bummeln ein befreiendes Gefühl von Normalität versprüht. Letztlich habe ich diesmal jedoch nur geguckt, nicht gekauft. Die Lust am Einkaufen kommt aber schon noch zurück. So viel ist sicher.