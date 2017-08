Region Pinneberg in Kürze : +++ Geldsegen für Schenefelder Vereine +++ White Dinner in Pinneberg +++ Fachkonferenz in Wedel +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Conrad 1 von 1

Schenefeld „Glücksgriff“-Chefin Ingrid Pöhland hat fünf Schecks über 500 Euro an gemeinnützige Vereine aus Schenefeld überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös des Jahnstraßenfests, welches alle zwei Jahre von Pöhland und ihren Nachbarn organisiert wird. Es kam eine Rekordsumme in Höhe von insgesamt 2500 Euro zusammen. Die Spenden gingen an die Jugendfeuerwehr, die „Spiely“, den Schulverein der Gorch-Fock-Grundschule, „Glücksgriff“ und den Montessori Kindergarten der Lebenshilfe. Zu den Zielen des Vereins „Glücksgriff“ zählen die Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie die Völkerverständigung.

Pinneberg Am nächsten Sonnabend ist es wieder soweit: Das Stadtmarketing Pinneberg lädt zum White Dinner auf den Vorplatz der Drostei. Familie, Freunde und Bekannte sollen unter freiem Himmel vor der Kulisse des Barockbaus zum gemeinsamen Essen zusammenkommen. Wie in den Vorjahren werden die Pinneberger ihre eigenen Tische und Stühle mitbringen und so eine lange Tafel bilden, an der zusammen diniert wird – auch das Essen muss mitgebracht werden. Dresscode passend zum Namen des Events: Alles in Weiß. „Deko und Geschirr sind farblich natürlich auch dem Motto angepasst, Speisen und Getränke setzen die bunten Farbtupfer“, teilt das Stadtmarketing mit.

Wedel Der Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg und die Fachhochschule Wedel laden für Dienstag, 12. September, zur eintägigen Fachkonferenz ein. In vier Vorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion erhalten die Teilnehmer neue Impulse, Expertenmeinungen und aktuelle Praxisbeispiele zum Thema IT-Sicherheit. „Digital und sicher?! Herausforderungen an die Informationssicherheit von Versicherungsunternehmen“ lautet das Thema der Fachkonferenz. Es sprechen Gastreferenten des Landeskriminalamts Hamburg, der KPMG AG und der cirosec GmbH und stellen die unterschiedlichen Fragestellungen für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen dar. Die Konferenz findet von 10bis 15 Uhr in der Fachhochschule Wedel, Feldstraße 143, Hörsaal 5, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

Horst Verkehrsunfall auf der Autobahn 23: Wie die Polizei gestern mitteilte, hat sich am Freitag um 8 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Horst/Elmshorn ein Auto ohne Fremdverschulden auf der Autobahn gedreht und die Mittelschutzleitplanke gerammt. Der 41 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Stade wurde bei dem Unfall dabei leicht verletzt.

Quickborn Das Kinderhilfswerk in Quickborn gibt es seit 30 Jahren. Den Jahrestag möchte der Verein mit einem großen Kinderfest am Sonnabend, 2. September, auf dem Rathausplatz in Quickborn feiern. „Dieser Tag ist den Kindern gewidmet“, betont Richard Janssen, Vorsitzender des Kinderhilfswerks. In den vergangenen 30 Jahren hat der Verein Spenden von über 800.000 Euro erhalten. Jeder Cent dieser Spenden sei für die Kinder in der Eulenstadt und Umgebung eingesetzt worden. So wird auch das Kinderfest nicht durch Spenden finanziert, sondern durch die Unterstützung von der Stadt, den Quickborner Stadtwerken und dem Bürgerverein der Volksbank Pinneberg-Elmshorn.

Uetersen Elsa Plath, Heike Mühlhausen-Sell und Wolfgang Anton gestalten morgen, Sonntag, 13. August, ab 18 Uhr in der Gräfin-von-Bredow-Scheune ein Konzert mit Stücken aus der Barockzeit. Der Eintritt ist frei, Spenden zum Bau einer Bank um die Linde vor der Bredow-Scheune sind sehr willkommen.

Hamburg Aus bisher unbekannter Ursache hat sich in der Nacht zu Freitag in Hamburg an der Neuen Elbbrücke beim Übergang zur A255 ein Auto überschlagen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden verletzten Insassen. Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus. Trümmerteile wurde eingesammelt und ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut. Mit Muskelkraft stellten die Feuerwehrleute das Auto wieder auf die Räder zurück. Im Einsatz waren die Feuerwehren Veddel, Rothenburgsort-Veddel, Rettungsdienst und die Polizei.

Schleswig-Holstein Die SPD in Schleswig-Holstein will nach Angaben ihres Landesvorsitzenden Ralf Stegner erst 2021 entscheiden, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2022 führen soll. Bis dahin habe jeder Zeit, sich mit hervorragenden Leistungen in der Fraktion oder auf kommunaler Ebene zu beweisen, sagte Stegner am Freitag in Kiel. Wenn es mehrere Kandidaten geben sollte, werde wieder eine Mitgliederbefragung entscheiden. „Warum sollten wir vor 2021 versuchen, Eier auszubrüten, die noch nicht einmal gelegt sind?“, sagte Stegner auf die Frage nach einer früheren Festlegung auf einen Spitzenkandidaten.

von shz.de

erstellt am 12.Aug.2017 | 06:00 Uhr