Gelbe Karte für alle Falschparker

vergrößern 1 von 1 Foto: Hertig 1 von 1

„Ich stehe aus Liebe zu Schenefeld hier“, sagt Gerhard Manthei, SoVD-Mitglied und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schenefeld. Gestern startete die alljährliche Aktion des Sozialverbands Deutschland (SoVD) auf dem Parkplatz des Schenefelder „Stadtzentrums“. „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ lautet das Motto der Kampagne. Hierbei geht es um die Konfrontation von Falschparkern. Die Verantwortlichen des Projekts aus dem Ortsverband Schenefeld, Uwe und Hanne Roß, erläuterten ihr Vorgehen: „Kein Stechen, Beißen oder Kratzen, sondern mit Argumenten überzeugen!“ sagte der Ortsverband-Vorsitzende.

Mit sieben ehrenamtlichen Helfern wurde der Parkplatz des „Stadtzentrums“ kontrolliert. Ziel waren Parksünder, die unbefugt auf den Behindertenparkplätzen standen, sagten die Freiwilligen. Mit einer gelben Karte, die an der Fahrerseite platziert wurde, machten die SoVDler auf das Fehlverhalten aufmerksam. Ganz nach dem Konzept: „Aufklären, nicht belehren.“ erläuterte Hanne Roß. Die Aktion solle auf die Notwendigkeit von Parkplätzen für mobilitätseingeschränkte Menschen aufmerksam machen.

„Das ist eine tolle Aktion, die ich nur befürworten kann“, betonte Schenefeld Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Ihr sei es besonders wichtig auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen und jeden Bürger gleich zu behandeln. „Ich habe in meinem Leben noch nie einen Behindertenparkplatz blockiert“ ergänzte Uwe Roß. Für ihn sei es „eine pure Frechheit“ und „Respektlosigkeit“ gegenüber den Menschen, die wirklich auf diese Plätze angewiesen sind.

Die besonders gekennzeichneten Flächen sind in Deutschland meist blau gefärbt, mit einem Rollstuhlfahrer-Symbol beschriftet, fünf Quadratmeter groß und zusätzlich mit Schildern ausgestattet. Einen Behindertenparkplatz darf man nur nutzen, wenn man schwerbehindert ist und sich außerhalb des Fahrzeuges nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung fortbewegen kann. Trifft all dies auf einen zu, so kann man einen speziellen Parkausweis bei dem eigenen Ortsamt beantragen. Menschen mit dem Merkzeichen „außergewöhnlich gehbehindert“ (aG) oder „blind“ (BI) erhalten einen blauen Parkausweis. Nur einen Schwerbehindertenausweis oder ein Gipsbein zu haben, reicht also nicht aus. Wer die Parkplätze dennoch nutzt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 35 Euro und den Kosten des Abschleppdienstes rechnen.

„Jeder kann in eine solche Situation kommen und ist dann auf diese Hilfe angewiesen“ sagte Krzysztof Buczek, der den SoVD ehrenamtlich unterstützt. Keiner der Gemeinnützigen, die gestern in Schenefeld unterwegs waren, ist selber schwerbehindert oder war einmal in der Situation. Trotzdem verstanden sie die Schwierigkeiten, die durch die Blockierungen entstehen. Zwei Stunden lang verbrachten sie damit, an ihre Mitbürger zu appellieren und für Gleichberechtigung zu sorgen. Besonders wichtig sei ihnen dabei aber, dass sich niemand angegriffen fühlt. „Wir wollen sensibilisieren und nicht provozieren.“ hebt Hanne Roß hervor. Deshalb erinnerte ihr Ehemann Uwe Roß zu Beginn der Aktion gestern auch alle Beteiligten: „Wenn ihr jemanden direkt auf sein Fehlverhalten ansprecht, bleibt höflich und freundlich!“. Dieses Maß an Respekt verdiene nämlich jeder.

von Tanja Plock

erstellt am 25.Aug.2017 | 11:30 Uhr