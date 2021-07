Voting des Tages : Gekippte Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften in Sachsen: Sollte SH nachziehen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

In Sachsen darf in der Corona-Krise vom 16. Juli an ohne Maske in Supermärkten und Läden eingekauft werden. Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn. In Schleswig-Holstein wird sich allerdings vorerst nichts ändern: Hier bleibt es im Wesentlichen bei den bestehenden Regeln. Wir fragen daher heute: Gekippte Maskenpflicht in Supermärkten u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.