Voting des Tages : Gehört für Sie Karpfen blau zu den Festtagen auch dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Es geht wieder los: Die traditionelle Saison zum Karpfen-Abfischen ist gestartet. Musste das Einfangen der zappeligen Tiere von den Teichen im Kreis Pinneberg vergangenes Jahr wegen der Corona-Auflagen noch ausfallen, gibt es für so manch einen Karpfen in diesem Jahr keine Schonfrist mehr. So wie auch in Tornesch, wo am Wochenende 150 Karpfen dran glau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.