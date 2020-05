Voting des Tages : Gehen Sie jetzt wieder ins Kino?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 18:00 Uhr

Kino-Fans können aufatmen: Neben Hotels, Restaurants und Fitnessstudios dürfen Lichtspielhäuser nach der Corona-Pause in Schleswig-Holstein nun wieder öffnen. Allerdings müssen auch hier die Hygieneregeln eingehalten werden. So dürfen unter anderem maximal 50 Besucher in einem Kinosaal Platz nehmen.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Gehen Sie jetzt wieder ins Kino? Ja, darauf habe ich mich schon lange gefreut. Nein, das ist mir aufgrund der Ansteckungsgefahr noch zu unsicher. Ich bin generell kein Kinogänger. Fernsehen, Netflix und Co. sind mir lieber. zum Ergebnis

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.