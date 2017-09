Geheimnisvolle Unvollendete

vergrößern 1 von 3 Foto: Heiderhoff (2) 1 von 3

Mit Schuberts „Symphonie Nr. 7 h-Moll“ und Puccinis „Messa di Gloria“ haben sich der Kammer Chor und das Kammer Orchester Wedel an ein anspruchsvolles Programm gewagt. Die mehr als 100 Sänger und Musiker aus dem Kreis bewältigten das Werk in eindrücklicher Art und Weise. Das Publikum dankte dem Kammerorchester mit den Bläsern der Symphoniker und den Solisten der Staatsoper Tenor Dovlet Nurgeldiyev und Bass Bruno Vargas für außerordentliche musikalische Momente mit reichlich Beifall. Es wusste das mit viel Herz und Einsatz präsentierte Programm in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums (WoBo) zu schätzen. „Wir brauchen hier nicht den Vergleich mit der Elfi zu scheuen, bieten aber kostenfreie Parkplätze und sind wesentlich billiger“, sagte Kulturkreis-Vorstandsmitglied Volker Deising.



Schulleiter in der ersten Reihe

Mit dem Elfi-Vergleich spielte Deising vor allem auf die hochkarätigen Stücke mit erstklassigen Musikern wie Valeri Krivoborodov, dem Konzertmeister Professor Stefan Czermak und Klarinettist Christian Seiboldan an. Einige Schüler freuten sich, Lehrerin und Geigerin Tatiana Krivoborodov sowie den in der ersten Reihe musizierende Cellist Dr. Bertram Rohde, Schulleiter am Wedeler Johann-Rist-Gymnasium als Teil der erfolgreichen Besetzung zu finden.



Schubert und Puccini: Das passt

Auch wenn die Werke unterschiedlichen Epochen zuzuordnen sind, harmonierten sie in besonderer Weise. Dirigent Krivoborodov und Ex-Solo-Cellist der Hamburger Symphoniker hätte seine Musiker deshalb am liebsten ohne Pause durchs Programm geführt. „Die Stimmung von Schuberts zweiten Satz, Andante con Moto und dem Anfang von Puccinis Messa passen sehr gut zusammen“, erläuterte Krivobordov.

Während die Symphonie des 25-jährigen Schuberts mit außergewöhnlicher Klangfarbe und Melodie aus dem Jahr 1822 bereits ein Werk der Reife ist, stand Puccini bei der Schaffung seiner Messe von 1880 noch am Anfang seiner Karriere.

Das Symphonie Konzert in der Aula war ein Konzert voller Höhepunkte. Dem Chor gelangen vor allem die für Nicht-Berufsmusiker schwierigen und zauberhaften Gloria- und Sanctus-Passagen von Puccinis Messe. Das Kammerorchester transportierte zudem äußerst gelungen die geheimnisvolle Komponente in Schuberts erstem Satz. „Danke für die tolle Leistung“, sagte Deising.

Der Kammer-Chor und das Kammer-Orchester Wedel bestehen bereits seit 14 Jahren. Sie meisterten diverse Herausforderungen wie Bruckners Messe. „Wir haben unendlich viel Bach gespielt und alles, was man im Chor kennt und liebt“, bilanzierte Valeri Krivoborodov.