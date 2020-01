„Gehe zu Fuß, kaufe regional“

SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt begrüßt die Pläne, Pinneberg zu einer fahrradfreundlichen Stadt zu entwickeln

14. Januar 2020, 20:50 Uhr

Die Schulbauprojekte, der Haushalt, der Streit mit der Nachbargemeinde Prisdorf um das umstrittene Einkaufszentrum und der Klimanotstand – Pinneberg hat zahlreiche Themen auf der Agenda 2020. Redakteur René Erdbrügger hat die Fraktionschefs dazu befragt. Heute steht SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt Rede und Antwort.



Was war für Sie das Highlight 2019?

Ganz klar: Die vielen tollen Veranstaltungen, die in der Stadt Pinneberg angeboten wurden. Ein besonderes Highlight war wieder einmal der Summer Jazz, und ich bin wirklich dankbar, was die vielen ehrenamtlichen Mitglieder für die Pinneberger wieder auf die Beine gestellt haben.



Was hat Sie überrascht?

Jetzt muss ich politisch werden! Im Januar 2019 wurde der Bebauungsplan für das Gehrstückengelände in Thesdorf mit den Stimmen der SPD, Grüne und der FDP, nach einer ausgesprochen bestens durchgeführten Bürgerbeteiligungen, beschlossen. Dem Bürgerwillen entsprechend sollte in diesem Gebiet keine Wohnbebauung zugelassen sondern nur dringend notwendiges Gewerbe angesiedelt werden. Verbunden mit einem 50 Meter breiten Grünstreifen, haben wir mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine einvernehmliche Lösung gefunden. Im März dann die Kehrtwendung: Die CDU, Bürgernahe und die FDP kippten den Beschluss und entschieden sich für zusätzliche Wohnbebauung, ohne ausreichenden Grünstreifen. Der Bürgerwille wurde hier so massiv missachtet, das hat mich bestürzt und überrascht.



Was hat Sie enttäuscht?

Dass die Stadt zwar den Klimanotstand ausgerufen hat, aber die SPD nicht die Mehrheit für ihren Antrag auf eine Baumschutzsatzung erhalten hatte. Die Verwaltung sollte, in Anlehnung an die Satzungen vieler Städte und Gemeinden, eine Vorlage erarbeiten. Leider sahen es die anderen Fraktionen nicht so.



2019 stand im Zeichen des Klimaschutzes. Was hat die Kommune dazu beigetragen?

Klimaschutz betrifft uns alle und nicht nur jeder Bürger sondern auch die Stadt muss umdenken. Sicherlich sind die Erwartungen hoch und nicht alles kann sofort umgesetzt werden. Aber die Ideen sind vielfältig. Der Anfang ist gemacht, die Stadtwerke haben E-Ladesäule eingerichtet, ein Energie-Management ist im Aufbau, die Schulen werden energetisch saniert und wir erarbeiten ein Verkehrskonzept zur alternativen Mobilität. Der Fokus liegt darauf Pinneberg zu einer fahrradfreundlichen Stadt zu entwickeln.



Wie halten Sie es privat mit dem Klimaschutz?

Sicherlich wie viele andere Bürger auch. Ich nutze regelmäßig den ÖPNV, das Fahrrad, gehe gern zu Fuß, kaufe und koche wenn es möglich ist regional und muss im Winter keine Erdbeeren essen. Im Übrigen bin ich nicht die Vorzeigebürgerin, die den hohen Ansatz hat, alles richtig zu machen.

Stichwort Pisa: Die Schulen in Schleswig-Holstein haben mittelmäßig bei der jüngsten Befragung abgeschnitten. Sind die Schulen in Pinneberg auf die Anforderungen der Zukunft überhaupt vorbereitet?

Mittelmäßig bedeutet, da ist noch Luft nach oben und die wollen wir auch nutzen – wenn man uns in Pinneberg nur lassen würde. Wir können es nur sehr schwer akzeptieren, dass der Stadt durch Ansage aus Kiel eine Deckelung der Kreditaufnahmen für Investitionen auferlegt wurde. Wir wollen hier keine Luxusbauten hochziehen sondern in die Zukunft unserer Kinder investieren! Einerseits erhalten wir Fördergelder zum Beispiel für den Neubau an der Grundschule Thesdorf und anderseits wird uns die Kreditaufnahme verweigert. Wir sind nicht glücklich darüber, dass wir die Baumaßnahme in Thesdorf nun strecken müssen. Statt zwei Jahre Bauzeit werden es nun vier Jahre, die eine zusätzliche Belastung für die Grundschule darstellt. Natürlich entstehen durch die Verzögerung auch Kostenerhöhungen und es bleibt von der eigentlichen Fördersumme nicht mehr viel übrig. Wer soll diese Logik noch nachvollziehen können?



Seit Jahren gibt es Streit um das Gewerbegebiet in Prisdorf zwischen Pinneberg und der kleinen Kommune. 2020 geht es vors Gericht. Was erhoffen Sie sich?

Ein Ende der unendlichen Geschichte! Pinneberg ist bereits im Jahr 2014 mit seiner Rechtsauffassung vom Oberverwaltungsgericht Schleswig bestätigt worden. Gewerbetreibende und Investoren, die sich im Gewerbegebiet Prisdorf engagieren wollen, haben allerdings das gute Recht zu klagen. Wir sind im Hinblick auf die Verfahren zuversichtlich und erhoffen uns vor allem Klarheit.



Auch mit der Gemeinde Kummerfeld gibt es noch Diskussionsbedarf, wenn es um die Anbindung der Kommune an die Westumgehung geht. Wie gehen Sie weiter vor?

Es geht dabei um die Anbindung des Kummerfelder Gewerbegebiets südöstlich des Ossenpadds. Die Anbindung an die Westumgehung macht Sinn, meine Fraktion jedoch vertritt den Standpunkt, dass nicht nur Pinneberg allein für die Kosten der Anbindung aufkommen muss, sondern Kummerfeld sich daran beteiligt. Darüber werden Gespräche geführt und wir werden sehen, was dabei herauskommt.



Wie beurteilen Sie die Kooperation mit den Nachbarkommunen im Allgemeinen. Funktioniert das oder sollte sich etwas ändern?

Wenn wir ehrlich sind, hören wir Pinneberger Politiker nichts von der Zusammenarbeit aus der Stadt-Umland-Kooperation. Auch Nachfragen bei der Bürgermeisterin haben nichts Relevantes ergeben. Also wenn Sie mich fragen, müsste sich hier vieles ändern.



Kita-Plätze fehlen – aber Ideen zu möglichen Standorten werden meist wieder verworfen. Was sagen Sie dazu?

Das macht vor allem deutlich, dass die Stadt nicht über viele Flächen verfügt, die wirklich als Kita-Standort taugen. Mal hapert es an der Zuwegung, an der Erreichbarkeit mit öffentlichem Nahverkehr, mal möchte man nicht im Gewerbegebiet oder es gibt für die Fläche andere Verwendung. Jetzt ist erstmal ein Grundstück gefunden worden und die Planungen für eine Kita können beginnen.



Der Sanierungsstau ist seit Jahren ein Thema – was tun Sie dagegen?

Ja, der Sanierungsstau ist seit Jahren ein Thema und wird uns auch zukünftig weiter begleiten. Seit 2002 sanieren und erweitern wir die Schulen und haben bisher schon viele Millionen investiert. Sie fragen, was die Politik tun kann? Wir Politiker können nicht selbst die Maurerkelle schwingen – auch wenn ich es manchmal gern täte – die Politik kann leider nur die Finanzmittel bereitstellen und das passiert auch. In Pinneberg wird bei dem Begriff Sanierungsstau automatisch nur an die Schulen gedacht. Wir dürfen dabei aber nicht außer Acht lassen, dass es auch andere Bereiche gibt, die sanierungsbedürftig sind. Ich denke da vor allem an die Beschaffenheit unserer Straßen und Radwege.



Plötzlich ist in Pinneberg wieder von der schwarzen Null die Rede. Wie beurteilen Sie das?

Wenn die Bürgermeisterin die schwarze Null haben will, muss sie einen Haushalt vorlegen, in dem auch eine schwarze Null drin ist. Stattdessen wurden in diesem Haushalt – größtenteils zurecht – erstmal die Personalkosten kräftig erhöht. Es ist ihre Aufgabe der Politik einen ausgeglichenen Haushalt zur Entscheidung vorzulegen. Vielleicht schafft der Erste Stadtrat in Zukunft das, was Frau Steinberg bisher nicht gelang.



Drei Schulprojekte sind auf den Weg gebracht worden. Haben Sie die Befürchtung, dass in den nächsten Jahren für andere Projekte nicht viel übrig bleibt?

Das wird sich zeigen. Jedenfalls müssen wir wohl mit zeitlichen Verzögerungen für neue Projekte rechnen.



Pinneberg hat dieses Jahr einen hauptamtlichen Stadtrat bekommen. Sind Sie mit seiner bisherigen Arbeit zufrieden?

Herr Bohlen hat sich erstaunlich schnell in die Materie eingearbeitet. Das haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen. Wenn er sich jetzt auch noch parteipolitisch neutraler verhalten würde, könnte aus unserer Freude noch echte Begeisterung werden.



Welche besonderen Herausforderungen stehen 2020 an?

Wenn wir das jetzt schon so genau wüssten, wären es ja keine echten Herausforderungen. Was auch immer kommt – für mich gilt: Herausforderungen sind in Aufgaben verpackte Lösungen!









