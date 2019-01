Gegen Armut: WGs im Alter

23. Frauenempfang im Rellinger Rathaus / Impulsvortrag von Berliner Journalistin / Diskussion im Ratssaal

von Dietmar Vogel

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Zum 23. Mal Rellinger Frauenempfang in den Räumen des Rathauses in der Hauptstraße 60: Am Sonntag, 3. Februar, dürfte der Adrenalinspiegel der Gastgeberin Dorathea Beckmann auf hohem Niveau stehen. Denn trotz der jahrelangen Erfahrung ist die Familien- und Gleichstellungsbeauftragte der Baumschulengemeinde immer wieder gespannt darauf, wie das Programm der Veranstaltung ab 11 Uhr angenommen wird. Doch sie müsste eigentlich beruhigt sein: Akzente gibt es genug.

Davon dürften die Gäste – Männerbesuch ist nicht tabu –, die das Programm vorab studiert haben, überzeugt sein. Beispielsweise wird die Journalistin Elisabeth Voß aus der Bundeshauptstadt als Gast und Rednerin erwartet. Sie gibt in ihrem Vortrag wohnungspolitische Impulse. Das Thema lautet: „Anders Wohnen im Alter – aber wie? Nicht einsam, sondern gemeinsam und bezahlbar!“ Beckmann betont: „Wohnen ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft geworden.“ Sie unterstreicht, sie habe Gründe gehabt, mit Voß zu planen. Denn: „Viele beschäftigt die Sorge, ob sie sich ihre Miete noch leisten und in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Immer mehr Menschen – vor allem alleinstehende Frauen – bewegt die Frage nach anderen Lebensformen im Alter. Nicht einsam, sondern gemeinsam mit anderen wohnen und sich gegenseitig unterstützen – wie kann das gehen? Und wie wollen wir wohnen? Was können wir tun, angesichts von knappem oder unpassendem Wohnraum, unbezahlbaren Wohnungen und einer immer älter werdenden Gesellschaft? Und welche Unterstützungen brauchen wir dafür?“

Der Impulsvortrag behandelt laut Beckmann persönliche, soziale, finanzielle und politische Herausforderungen und möchte zum Austausch und gemeinsamen Handeln einladen. Ab 14 Uhr beginnt im Ratssaal eine Gesprächs- und Diskussionsrunde zum Thema.

Beckmann und ihr Team wissen auch stets bei der popuären Veranstaltung musikalische Akzente zu setzen. Den Rahmen für gute Laune bildet diesmal Amber Breunis. Sie wurde in Amsterdam geboren, erhielt früh Klavierstunden, Fagott- und Gesangsunterricht. Sie studierte in Wien, Amsterdam, Den Haag und Hamburg. Ihr Repertoire ist vielfältig: Klassik, Moderne, Pop und Folk.