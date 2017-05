Gefiederte Mieter bei AstraZeneca

Wildes Treiben an der östlichen Hauswand des Pharmakonzerns AstraZeneca. Die neuen Mieter huschen schnell aus ihrer Bleibe und kehren wieder zurück. „Wir sind genau richtig zur Mäuseübergabe – das Männchen füttert gleich die Mutter“, erläutert Marco Sommerfeld, Referent für Vogelschutz vom Hamburger Nabu, das Spektakel am Dach. Er deutet die Hauswand empor. Denn um die neuen Mieter geht es bei der Begehung auf dem Gelände des Wedeler Pharmaproduzenten gestern Mittag: Die nistenden Turmfalken, Dohlen und Kleiber.

Zum Hintergrund: Seit Februar 2013 hat AstraZeneca in Kooperation mit dem Nabu Nistkästen im Rahmen des Projekts „UnternehmensNatur“ auf seinem Betriebsgelände aufgehängt. Für vier Dohlen und einen Turmfalken sind auf Höhe des Daches entsprechende Unterkünfte geschaffen worden, damit die Vögel dort brüten können.

„Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Vögel sofort einziehen. Das dauert immer ein bisschen“, erläutert Sommerfeld, der auch die Carl Zeiss Vogelstation in der Wedeler Marsch leitet. Zwei Dohlenpaare haben sich in den Kästen niedergelassen – und auch ein Kleiberpaar, wie es Sommerfeld bei der Begutachtung des Bruterfolgs gestern mitteilt. „Seit letztem Jahr hat sich auch ein Turmfalke ein Nest gebaut und brütet jetzt drei Eier aus“, ergänzt er. „Drei Vogelarten in enger Nachbarschaft: Das ist schon was Besonderes.“

Erfreut sei der Nabu-Referent auch darüber, dass sich mit AstraZeneca ein Wedeler Partner gefunden habe, mit dem man sich für den Erhalt der Brutstätten und damit auch der Artenvielfalt in Wedel einsetzt. Nun sollen die Kästen erweitert werden: Zwei neue Brutnieschen für Kleiber wurden gestern überreicht. Damit wolle man nicht nur den Kleibern einen Platz bieten – auch die Brutkästen der Dohlen sollen wieder frei werden, erläutert Sommerfeld.

Allerdings hoffe er auch auf weitere Unterstützung für dieses Projekt aus Wedel. „Im Moment fällt mir nur ein weiteres Unternehmen ein, das auch Brutplätze installiert hat. Man kann so vieles machen“, appelliert er. „Die erfolgreiche Ansiedlung von Dohlen und Turmfalken zeigt deutlich, dass auch auf einem Unternehmensgelände Platz für Natur geschaffen werden kann“, sagt er. „Schließlich sind wir hier nicht allein auf der Welt“, betont Sommerfeld die Dringlichkeit.

Seitens AstraZeneca freue man sich über die neuen Untermieter: „Unsere Mitarbeiter kommen hier raus und machen Fotos“, berichtet Pressesprecherin Rasche. Darüber hinaus sei es dem Pharmakonzern wichtig, die Biodiversität zu stärken. „Es ist doch viel schöner, alles naturbelassen zu halten als eine glatte Anlage“, so die Unternehmenssprecherin.

von marciniakf

erstellt am 31.Mai.2017 | 16:23 Uhr