29. August 2019, 22:00 Uhr

Der mehr als 300 Meter große Asteroid „Apophis” soll Berechnungen zufolge am 13. April 2029 so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann. Bei einem Einschlag würden derartige Brocken massive Schäden verursachen. Wir möchten von Ihnen wissen: