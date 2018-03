Kreis Pinneberg : Gefälschte Papiere und Haftbefehl: Mann in Prisdorf festgenommen

Der Fahrer eines Fords mit serbischen Kennzeichen war laut seiner Papiere ein Kroate. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

von Kira Oster

02. März 2018, 16:00 Uhr

Prisdorf | Am Donnerstagabend händigte ein Mann bei einer Personenkontrolle in Prisdorf (Kreis Pinneberg) gefälschte Papiere aus. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 23.15 Uhr kontrollierten Beamte der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg den Fahrer eines Ford mit serbischen Kennzeichen in der Straße Peiner Hag auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts.

Die überreichten Papiere kamen den Polizisten verdächtig vor. Besonders deswegen, weil die Dokumente den Mann nicht als Serben, sondern als Kroaten auswiesen. Eine Überprüfung auf dem Polizeirevier Pinneberg erhärtete den Verdacht der Beamten: Es handelte sich um gefälschte Papiere.

Außerdem war der Mann bereits polizeibekannt: Es lag ein Haftbefehl aus Niedersachsen gegen ihn vor. Der Festgenommene befindet sich jetzt in Haft.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?