Gebäude werden von der Stiftung nicht verwaltet

von René Erdbrügger

04. April 2018, 12:51 Uhr

„Die Gebäude an der Ecke Thesdorfer Weg/ Richard-Köhn-Straße werden nicht von der Stiftung ‚Wir helfen uns selbst‘ verwaltet.“ Das teilte gestern Ingo Worm von der Geschäftsführung mit. In dem gestrigen Artikel „35 sozial geförderte Wohnungen geplant“, wurde das behauptet. Auf den Internet-Seiten der Stadt Pinneberg könne jeder Bürger unter der Rubrik: „Leben in Pinneberg“ und „Soziales“ genau nachlesen, welche Objekte die Stiftung „Wir helfen uns selbst“ verwalte, so Worm weiter. „Die Gebäude an der Ecke Thesdorfer Weg/ Richard Köhn Straße gehören definitiv nicht zu unseren Objekten“, betonte er.