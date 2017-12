Abholung von Abfällen : Geänderte Termine für die Müllabfuhr im Kreis Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

21.Dez.2017

Pinneberg | Wegen der Feiertage kommt es im Kreis Pinneberg zu Verschiebungen bei den Terminen für die Abfuhr von Abfällen und Wertstoffen. Alle Grundstücke, bei denen normalerweise am Montag, 25. Dezember, die Abfuhr stattfinden würde, sind schon am Sonnabend, 23. Dezember, an der Reihe. Diejenigen, die regulär am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, 26. bis 29. Dezember, dran wären, müssen beachten, dass sich der reguläre Abfuhrtag jeweils um einen Tag nach hinten verschiebt. Am Neujahrstag fällt die Müllabfuhr ebenfalls aus. Auch in dieser Woche verschiebt sich der reguläre Abfuhrtag erneut jeweils um einen Tag nach hinten. Der Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe bleibt an den Feiertagen geschlossen.

Die geänderten Abholtermine im Überblick:

Ursprünglicher Abfuhrtag verlegt auf Montag, 25. Dezember Samstag, 23. Dezember Dienstag, 26. Dezember Mittwoch, 27. Dezember Mittwoch, 27. Dezember Donnerstag, 28. Dezember Donnerstag, 28. Dezember Freitag, 29. Dezember Freitag, 29. Dezember Samstag, 20. Dezember Montag, 1. Januar Dienstag, 2. Januar Dienstag, 2. Januar Mittwoch, 3. Januar Mittwoch, 3. Januar Donnerstag, 4. Januar Donnerstag, 4. Januar Freitag, 5. Januar Freitag, 5. Januar Samstag, 6. Januar