Nach Ankündigung : Gastwirt über geplanten City-Biergarten in Pinneberg: „Das war nicht sauber“

Vier Wochen lang Biergarten in der Innenstadt während der Corona-Krise: Die Betreiber der umliegenden Restaurants machen sich Sorgen.

von Felisa Kowalewski

07. August 2020, 12:00 Uhr

Pinneberg | Eigentlich soll es nur ein schöner Ort sein, an dem sich die Menschen trotz Corona begegnen können. Doch die kurzfristige Bekanntgabe des „Pinnau.com-Biergartens“, der heute um 13 Uhr auf dem Drosteiplatz zwischen dem Baumhain eröffnet, sorgt für Ärger. Vor allem in den sozialen Medien haben sich jetzt Beschwerden der umliegenden Gastronomen gehäuft. Denn vier Wochen lang gibt es vor ihrer Haustür für bis zu 250 Besucher nun Essen und Getränke.

Kritik der Gastronomen

Die benachbarte Remise hatte in einer öffentlichen Facebook-Meldung die Stadt und das Stadtmarketing kritisiert – und den Unternehmer Jens Stacklies, der auch das Pinneberger Weihnachtsdorf betreibt.

Dieser hatte zwar versichert, dass das Angebot auf das der anderen Gastronomen in Pinneberg abgestimmt sei. Die Remise schreibt aber, dass sie sich auf Flammkuchen und Winzerweine spezialisiert hat – was nun auch im Biergarten angeboten wird. „Das ist ein Tiefschlag ins Gesicht.“

Auch Iman Khosravi, Inhaber des benachbarten Opposti, ist in Sorge. Ihm seien durch den Corona-Lockdown bisher Einnahmen von etwa 160.000 Euro weggebrochen. In der Woche ist sein Lokal derzeit zu 70 bis 80 Prozent ausgelastet, am Wochenende nur zu 40 bis 50 Prozent.

Wir machen seit Monaten Minus und wollen nicht, dass es mehr wird. Für uns geht es auch ums Überleben. Jemand, der dort isst, geht nicht ein paar Meter weiter und isst nochmal. Iman Khosravi, Opposti-Inhaber

Trotzdem will er beschwichtigen. Im Gespräch mit shz.de sagt er: „Es geht vor allem um die Art, dass nicht mit uns kommuniziert worden ist.“ Erst am Montag seien die Gastronomen durch die Firma Stacklies über den Biergarten vor ihrer Tür informiert worden. „Das war nicht sauber“, findet Khosravi.

Auch interessant: Auf dem Drosteiplatz: Pinneberg bekommt einen Biergarten

Er selbst habe bei der Stadt vor etwa zwei Monaten angefragt, ob nicht eine Aktion möglich sei – zu dem Zeitpunkt war das noch nicht der Fall und zudem habe da bereits ein Antrag vorgelegen. „Ich hatte also drum gebeten, mich daran beteiligen zu dürfen, aber ich habe keine Antwort bekommen.“ Jetzt sitzen die Gastronomen vor vollendeten Tatsachen.

Kein Angriff auf das Stadtmarketing

„Ich will keinen Krieg anfangen oder gegen den Biergarten vorgehen“, sagt Khosravi. Er betont aber auch, dass er für sich spricht, nicht für die anderen Gastronomen. Auch das Stadtmarketing und die Stadt will er nicht angreifen. „Ich habe bei meiner Eröffnung von beiden auch Unterstützung erhalten, bin dafür aber auch Wünschen nachgekommen“, erläutert er. Aber er findet, dass die Pinneberger Gastronomen auch kurzfristig – oder früher, so wie die Betreiber der Buden, die nun auf dem Drosteiplatz stehen – noch hätten mit einbezogen werden können.

Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Es wäre schön, wenn wir uns an einen Tisch setzen und eine Lösung finden könnten. Iman Khosravi, Opposti-Inhaber

Ihm ist vor allem wichtig, dass es künftig nicht nochmal so läuft.

Was sagen die anderen Gastronomen zu dem Biergarten? Meusels wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Am Donnerstag (6. August) hatte Mario Meusel das Vorgehen im Hamburger Abendblatt allerdings als fragwürdig bezeichnet. Auch das R3 wollte keine Stellungnahme abgeben. Die Inhaber von Frau Miller waren für ein Statement nicht zu erreichen.

Pinneberg ist geteilter Meinung

Und was denken die Pinneberger? Die scheinen geteilter Meinung zu sein. Viele Likes bekommt der Biergarten auf Facebook – und innerhalb kürzester Zeit viele kritische Kommentare sowie Aufrufe, doch lieber die lokalen Gastronomen zu unterstützen. Rückendeckung haben sie also.