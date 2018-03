Region Pinneberg in Kürze : +++ Gastronomie-Offensive auf Helgoland +++ Weniger Straftaten in Uetersen +++ Puigdemont an der A7 festgenommen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. März 2018, 06:00 Uhr

Helgoland Die Liebe zu Deutschlands einziger Hochseeinsel soll künftig auch durch den Magen gehen. Helgoland bläst zur Gastronomie-Offensive, erklärtes Ziel sind mehr und bessere Restaurants. „Bisher war das gastronomische Angebot nur unschön, inzwischen wird es zum Risiko für die touristische Weiterentwicklung“, sagt Helgoland-Hotelier Detlef Rickmers. Er ist einer der Treiber hinter der bevorstehenden Gründung der Helgoland Kulinarik und Event GmbH. Das Problem: Die Restaurantgebäude sind zu klein, um sie wirtschaftlich betreiben zu können. Und sie liegen meist in zweiter Reihe und bieten kaum Ausblicke. Die Kulinarik-Gesellschaft will auf dem Nordsee-Eiland eine zentrale Produktionsstätte für Speisen schaffen, was Vollküchen in den Restaurants überflüssig mache. So gewinnen die Wirte Platz und können rentabler arbeiten.

Elmshorn Gestern strömtenzahlreiche Elmshorner in die Innenstadt. Unter dem Motto „Straßenmusikerfestival“ konnte beim zweiten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres nach Herzenslust geshoppt werden. Von 12 bis 17 Uhr erklangen aus allen Ecken der Königsstraße Melodien verschiedener Musikrichtungen. Besonders viele Zuhörer konnte die Band „Creative Name“ an sich binden und überzeugte mit Acoustic-Covern unterschiedlicher Genres. Auch die Geschäfte ließen sich besondere Aktionen wie ein Glücksradreh oder den Verkauf von selbstgemachten Fruchtsäften einfallen. Der „Stadtmarketinghase“ verteile passend zur neuen Blumendeko in der City lilafarbene Tulpen an alle Gäste.

Uetersen Zwei gute Nachrichten von der Uetersener Polizei: Die Zahl der Straftaten im Einzugsbereich der Polizeistation Uetersen ist im vergangenen Jahr gegenüber 2016 um 402 Fälle auf 2092 Taten zurückgegangen. Das entspricht einer Quote von minus 16,11 Prozent (in Uetersen sogar um 18,5 Prozent). Zudem wurden 60 Prozent aller 2017 im Uetersener Stadtgebiet verübten Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote in Tornesch liegt bei immerhin 47,8 Prozent. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei hervor, die jüngst veröffentlicht wurde.

Pinneberg Bleibt es trocken? Gehen wir doch vor die Tür? Die Pinneberger brauchten gestern ein wenig, um sich doch dazu zu entscheiden, zur dritten Auflage des Fahrradfrühlings in die Innenstadt zu kommen. „Die erste Stunde war schon ganz gut“, bilanzierte Citymanager Dirk Matthiessen. Das sah Guido Bartels, der am Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) bei der Codierung von Rädern half, etwas anders: „Der Auftakt war doch sehr ruhig. Für uns fast schon entspannt.“

Schenfeld Die Debatte um bessere Internetverbindungen in Schenefeld geht weiter: In einer Pressemitteilung kritisiert der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Schmitz unter anderem den Vorstoß der CDU, einen eigenen Ausschuss für den Breitbandausbau zu bilden. Pressesprecher Tobias Löffler (CDU) hält an der Idee fest und kritisiert die Grünen für ihren „Populismus“.

Brande-Hörnerkirchen Falls die Landesstraße 112 im Jahr 2020 in Brande-Hörnerkirchen saniert wird, will die Gemeinde bereit sein: Dann könnten auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Bahnhofstraße erneuert werden. Eine entsprechende Sanierungsplanung soll nun ausgeschrieben werden, entschied die Gemeindevertretung vor Kurzem.

Wedel Alle Plätze besetzt, Anspannung vorm Auftritt und das Publikum in bester Laune: Wer im vergangenen Jahr dabei war, ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, an der Chornacht im Rahmen der Wedeler Musiktage teilzunehmen. Insgesamt fünf Formationen holte Festival-Leiter Mathias Christian Kosel im Laufe des Abends auf die Bühne des Rist-Forums. Unter dem Motto „Very British!“ waren die Programme entsprechend ausgerichtet und stellten einen Reigen von fast 20 Musikstücken ganz britischen Stil dar. Als erstes begeisterten die Sänger von Choriosum mit Liedern, die von King Heinrich VIII. bis zu Sting reichten.

Quickborn Am Sonnabend trafen sich im Haus der Jugend in Quickborn Vertreter aller Fraktionen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum zweiten Workshop unter dem Motto Demokratiebildung. Die Initiative wurde von Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse in Zusammenarbeit mit Heiko Brandt, der evangelischen Kindertagesstätte, Edeltraud Wiebe, der städtischen Kita Zauberbaum sowie dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Soziales (AKJS) ins Leben gerufen. Nach dem ersten Treffen zum lockeren Austausch mit den Politikern der Eulenstadt im vergangenen November, tragen einige Anregungen und Vorschläge der jungen Generation bereits erste Früchte. Ein großes Anliegen von Hesse ist daher eine noch größere Beteiligung.

Hamburg Die Hamburger SPD hat am Sonnabend Peter Tschentscher zum Bürgermeister-Kandidaten nominiert und Melanie Leonhard zur neuen SPD-Chefin gewählt. Der 52-jährige Tschentscher soll am Mittwoch in der Bürgerschaft gewählt werden, die Unterstützung des kleinen Koalitionspartners im rot-grünen Regierungsbündnis hat er. Bislang hatte Olaf Scholz beide Ämter inne, doch er war als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin gewechselt. Tschentscher war bislang Finanzsenator, ihm soll der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel nachfolgen. Das Duo erhielt gute Ergebnisse: Tschentscher konnte 337 der 354 Stimmen für sich gewinnen - eine Zustimmung von 95,2 Prozent. Die 40-jährige Leonhard bekam 317 von 335 Stimmen (94,6 Prozent).

Schleswig-Holstein Der von der spanischen Justiz verfolgte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der ehemalige Regionalpräsident Sonntagmittag bei der Einreise aus Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig gestoppt. Grundlage sei ein europäischer Haftbefehl, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts. In Spanien wird gegen Puigdemont wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober unter anderem wegen Rebellion ermittelt. Bei einer Rückkehr in die Heimat droht ihm die sofortige Inhaftierung. Die Justiz in Schleswig-Holstein prüft jetzt, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird. Der 55-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht.