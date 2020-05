Voting des Tages : Gastronomie darf ab 18. Mai wieder öffnen – haben Sie Ihren Restaurant-Besuch schon geplant?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

07. Mai 2020, 18:30 Uhr

In seiner Regierungserklärung im Landtag informierte Ministerpräsident Daniel Günther die Öffentlichkeit über die genauen Lockerungsmaßnahmen in den nächsten Wochen. So darf ab dem 18. Mai auch die Gastronomie unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorgaben wieder in SH öffnen.

Gastronomie darf ab 18. Mai wieder öffnen – haben Sie Ihren Restaurantbesuch schon geplant? Klar, das habe ich total vermisst. Nein, damit warte ich lieber noch. zum Ergebnis

