Region Pinneberg in Kürze : +++ Gasgeruch: Einsatz in Pinneberg +++ Umwelttage in Uetersen +++ Bahnstrecke nach Brandanschlägen wieder frei +++

Pinneberg Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Köhn-Straße haben in der Nacht einen Geruch wahr genommen. Wie die Feuerwehr berichtete, wurde diese um 3.02 Uhr alarmiert. Die Bewohner äußerten den Verdacht, das es Gas sein könnte, welches sie im Keller gerochen haben. Einsatzleiter Claus Köster ließ einen Trupp unter Atemschutz mit einem Messgerät vorgehen. Polizei, Rettungsdienst und die restlichen Kräfte der Feuerwehr hielten einen Sicherheitsabstand zum Gebäude. Das Gasmessgerät der Wehr zeigte allerdings keine Abweichung an. Lediglich eine Sauerstoffkonzentration von knapp 21 Prozent konnte nachgewiesen werden, was dem Normalwert entspricht, so die Feuerwehr. Auch die Stadtwerke wurden alarmiert. Mitarbeiter gingen mit einem weiteren Messgerät in den Keller und konnten ebenfalls keine Gaskonzentration feststellen. Der Einsatz war um 3.50 Uhr zu Ende.

Uetersen Gestern ist anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der Kreis-Umwelttage in das Burg-Kinocenter an der Marktstraße24 eingeladen worden. Gezeigt wurde der Film „Tomorrow“, der zum sorgsamen Umgang mit der Natur aufrufen möchte. 100 Besucher, darunter Schüler der fünften Klassenstufe an der Rosenstadtschule, nahmen teil. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltungsreihe richtet sich an Schüler und Kita-Kinder. Die mehr als 90 Aktionen und Mitmach-Veranstaltungen sollen der nachkommenden Generation die Bedeutung des Umweltschutzes zu aufzeigen. „Taten statt Worte“, lautet das Motto der vierwöchigen Reihe, die auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit beruht.

Schleswig-Holstein Die nach Brandanschlägen seit Montag gesperrte Zugstrecke Hamburg-Lübeck ist wieder frei. Das sagte eine Bahnsprecherin am Dienstagnachmittag. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte im Hamburger Stadtteil Eidelstedt und im Bereich Höltigbaum Kabelkanäle an Bahnstrecken angezündet und dabei auch Starkstromkabel neben dem Gleisbett beschädigt. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Wedel Am morgigen Mittwoch wird die Ristsraße in Höhe Hausnummer 14 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr voll gesperrt. Dies teilte gestern die Verwaltung. Grund sind Betonarbeiten. Während der Sperrungszeit wird die Einbahnstraßenregelung in der Riststraße aufgehoben. Im gesamten Straßenzug wird ein Haltverbot ausgewiesen.

Quickborn Das vom BUND initiierte Projekt „Beutelbirke“ ist weiter auf Expansionskurs. Nach der Goethe Apotheke im Harksheider Weg, dem DM-Markt in der Feldbehnstraße und Edeka Harms am Forum ist mit dem Reformhaus in der Bahnhofstraße nun ein vierter Standort hinzugekommen. Die Beutelbirke ist ein Ständer mit gebrauchten, sauberen Baumwollbeuteln, die die Kunden bei Bedarf nutzen können, um ihre Enkäufe zu transportieren. Im Gegenzug werden sie gebeten, bei Gelegenheit wieder einen Beutel anzuhängen. Mit der Aktion leisten die Umweltschützer einen Beitrag zur Vermeidung von Plastiktüten.

Hamburg Der Vergleich des G20-Gipfels mit dem Hafengeburtstag durch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) empört den Grünen-Koalitionspartner. „Das halte ich für völlig unangemessen. G20 ist kein Volksfest, Putin ist nicht die Zitronenjette. Und Erdogan ist nicht der Hummel“, sagte die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegenbank (Grüne) der „Bild“-Zeitung (Montag). FDP-Fraktionschefin Katja Suding sagte dem Blatt: „Wenn sich die Vertreter der wichtigsten Staaten der Welt bei uns treffen, verbietet sich ein Hinweis auf ein Volksfest.“

